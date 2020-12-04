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Ekonomi TETSİAD Başkanı Bayram: "Yeni destek paketlerinin açıklanması gerekli"
Ekonomi

TETSİAD Başkanı Bayram: "Yeni destek paketlerinin açıklanması gerekli"

Yeniakit Publisher
2020-12-04 17:09:56 -
TETSİAD Başkanı Bayram: "Yeni destek paketlerinin açıklanması gerekli"

BURSA (AA) - Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, üreticilerin ayakta kalarak yola devam edebilmeleri için yeni destek paketlerinin hayata geçirilmesini beklediklerini bildirdi.

Bayram, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkilerine rağmen sektör temsilcileri olarak çalışmalarını ve Türkiye ekonomisine katkılarını sürdürdüklerini belirtti.

Salgın sürecinin başından bu yana devletin teşvik ve tedbirleriyle şu ana kadar mümkün olan en az hasarla gelindiğine dikkati çeken Bayram, şunları kaydetti:

"Üreticinin ayakta kalarak yoluna devam edebilmesi için yeni destek paketlerinin açıklanması gerekli. Uzayan salgın süreciyle yaz aylarında üreticiye ve çalışana destek amacıyla açıklanan paketlerle ötelenen borçların, yapılandırılan vergi, SGK gibi ödemelerin zamanı yaklaştı. Pandemi sürecinde ister istemez durgunluk yaşanan işler de bu duruma eklenince firma sahipleri zorlanmaya başladı. Şu ana kadar devletimizin destekleri ve üreticilerimizin, ihracatçılarımızın sürecin zorluklarına rağmen dik duruşları ile ülke ekonomimizi ayakta tutabilmeyi başardık fakat tüm zorluklara bir de sürecin bitimine dair belirsizliğin eklenmesiyle olumsuz tablo devam ediyor.

Bu günlerin de her zaman olduğu gibi birlik ve beraberliğimizle mümkün olan en az hasarla atlatılabileceğine inanıyoruz. Devletimizin destekleri ve azmimizin devamıyla inanıyoruz ki sektörümüz ve ülkemiz, yeni dünya düzeninde yerini sağlama alacak ve güçlü geleceğine doğru yürüyüşünü sürdürecektir."

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