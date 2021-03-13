Tetikçi medyaya Diyanet'ten sert tepki: Bir yerden sufle mi veriliyor bu kişilere?
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın tedavisi Ankara Şehir Hastanesi'nde devam ettiği halde Amerikan Hastanesi'nde devam ettiği yalanını ortaya atan tetikçi laikçi medya unsurlarına Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan'dan sert tepki geldi. Emin Çapa'nın daha önceki yalanlarını da hatırlatan Orhan, "Esas merak ettiğim şu; acaba sahte hesaplardaki bu yalanları paylaşmaları için bir yerden sufle mi veriliyor bu kişilere?" sözleriyle tepki gösterdi.
yeniakit.com.tr
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın tedavisi Ankara Şehir Hastanesi'nde devam ediyor.
Virüsü kapmasıyla birlikte adeta zil takıp oynayan laikçi şarlatanlar, İslam'ı hedef almak için Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a olmadık iftiralar atmayı sürdürüyor.
Amerikan Hastanesi'nde yattığı yalanını ortaya attılar
Emin Çapa, Ayşenur Arslan, Mine Kırıkkanat, Mustafa Sönmez, KOSGEB Eski Denizli Bölge Müdürü Kemal Bildiş ve Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu; Prof. Dr. Ali Erbaş'ın tedavisinin Amerikan Hastanesi'nde sürdüğü yalanını ortaya attı.
Diğer yalanını da hatırlattı! "Bir yerden sufle mi veriliyor"
Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Amerikan Hastanesi'nde tedavi gördüğü yalanına sert tepki gösterdi.
Bir yerlerden sufle verildiği şüphesini dile getiren Burak Orhan şunları söyledi:
"Emin Çapa Eylül ayında da bir yalan ifadeyi doğru gibi kamuoyuna yaymaya çalışmış. Kendisini arayıp yazdığınız yalan diyince silmek zorunda kalmıştı. Esas merak ettiğim şu; acaba sahte hesaplardaki bu yalanları paylaşmaları için bir yerden sufle mi veriliyor bu kişilere?"
Burak Orhan, Emin Çapa'nın diğer yalanını görselleriyle birlikte hatırlattı.