Tetikçi medyaya Diyanet'ten sert tepki: Bir yerden sufle mi veriliyor bu kişilere?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın tedavisi Ankara Şehir Hastanesi'nde devam ettiği halde Amerikan Hastanesi'nde devam ettiği yalanını ortaya atan tetikçi laikçi medya unsurlarına Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan'dan sert tepki geldi. Emin Çapa'nın daha önceki yalanlarını da hatırlatan Orhan, "Esas merak ettiğim şu; acaba sahte hesaplardaki bu yalanları paylaşmaları için bir yerden sufle mi veriliyor bu kişilere?" sözleriyle tepki gösterdi.