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Teknoloji Testleri geçti! Yerli otomobilde kullanılacak
Teknoloji

Testleri geçti! Yerli otomobilde kullanılacak

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir'de üretilen lityumun testlerden başarıyla geçtiğini söyledi. Dönmez, “Ürettiğimiz lityumu yerli otomobilimiz TOGG olmak üzere, mobil cihazlar, tabletler, bilgisayarlar gibi akıllı teknolojilerin depolama alanlarında kullanmak istiyoruz” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 11:00:00 -
Testleri geçti! Yerli otomobilde kullanılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, Eskişehir Kırka’da üretimi devam eden lityumun, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın sahibi olduğu ASPİLSAN Enerji tarafından yapılan testlerden başlarıyla geçtiğini bildirdi. Dönmez, lityum üretim tesisinin temeli atıldığında, ilk etapta yıllık 10 ton üretim yapılmasının planlandığını belirterek, “Tesis tam kapasite devreye girdiğinde ise yıllık 600 tonluk bir üretim hedefi belirlemiştik. Bu üretim rakamı Türkiye’nin yıllık lityum üretim ihtiyacının yarısına denk geliyor” diye konuştu. 

Sonuçlar olumlu

Sıvı bor atıklarından lityum üretiminin, dünyada Eti Maden’e özgü bir üretim yöntemi olduğunu ifade eden Dönmez, “Tesiste üretim sürecinin geliştirilmesine yönelik sürekli bir Ar-Ge faaliyeti devam ediyor. Eti Maden, dünya standartlarında, yurtdışı muadilleriyle aynı kalitede lityum üretimi yapıyor. Eti Maden’deki arkadaşlarımız üretilen numuneleri Ar-Ge aşamasında ve üretim sonrası defalarca testten geçirdiler. Hepsinden olumlu sonuç elde ettik” dedi.

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