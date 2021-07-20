  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Fransa başbakanının konutunun yakınında hareketli dakikalar
Ermenistan'da şok istifa!
Bağdat'taki patlamada ölü sayısı yükseldi
Erdoğan'dan önemli görüşme
İSLAM Teşrik tekbirleri ne zamana kadar okunacak?
İSLAM

Teşrik tekbirleri ne zamana kadar okunacak?

Teşrik tekbirleri ne zamana kadar söylenecek? Kurban Bayramı İslam ülkelerinde büyük bir sevinçle kutlanıyor. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyenler kurbanlıklarını Allah’ın rızası dahilinde kesiyor. Kurban Bayramı’nda her farz namazın ardından okunması zorunlu olan teşrik tekbirleri söz konusu. Peki Teşrik tekbirleri ne zamana kadar okunacak?

Yeniakit Publisher
2021-07-20 16:18:00 - 2021-07-20 16:18:57
Teşrik tekbirleri ne zamana kadar okunacak?

Teşrik tekbirleri ne zamana kadar okunacak? Teşrik tekbirlerinin dinî hükmü nedir, bu tekbirleri kimler ne zaman getirir? Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).

Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay