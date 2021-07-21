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İSLAM Teşrik tekbirleri ne zaman bitiyor? Teşrik tekbirleri ne zamana kadar okunacak? Teşrik tekbiri vakti en son
İSLAM

Teşrik tekbirleri ne zaman bitiyor? Teşrik tekbirleri ne zamana kadar okunacak? Teşrik tekbiri vakti en son

Kurban Bayramı dini bayramlarımızdan biridir. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyenler bayramda kurban kesimini gerçekleştirmekte. Kurban Bayramı’nda önemli bir görev de farz namazlarının ardından teşrik tekbirlerinin okunması. Arefe günü sabah namazından itibaren başlayan teşrik tekbirleri her farz namazının ardandan bir defa okunmakta. Peki teşrik tekbirleri ne zaman bitiyor? Teşrik tekbirleri ne zamana kadar okunacak?

Yeniakit Publisher
2021-07-21 21:53:00 - 2021-07-21 21:54:24
Teşrik tekbirleri ne zaman bitiyor? Teşrik tekbirleri ne zamana kadar okunacak? Teşrik tekbiri vakti en son

Teşrik, terim olarak zilhiccenin muayyen günlerinde farz namazların ardından özel lafızlarla tekbir getirmeyi ifade eder.  Kurban Bayramı’nın arifesinde (9 zilhicce) sabah namazından başlayarak bayramın 4. günü ikindi namazına kadar (13 zilhicce) farz namazlardan sonra toplam 23 defa “Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd’ cümlesini söylemeye ‘teşrik tekbiri’ deniyor. Teşrîk tekbirlerinin başlangıç ve bitiş vakitleri hususunda Hanefî mezhebinde tercih edilen ve günümüze kadar uygulanan Ebû Yûsuf ile İmam Muhammed’in görüşlerine göre arefe günü sabah namazı ile bayramın dördüncü günü ikindi namazı arasında yirmi üç vakit farz namazdan sonra okunmalıdır.

Teşrik tekbiri unutulursa ne yapılır?

Tekbiri unutan kişi, konuşma gibi namaza aykırı bir davranışta bulunmadıkça veya camiden çıkmadıkça tekbir alabilir. Tekbirin araya fâsıla girmeden selâmdan hemen sonra alınması menduptur. Selamdan sonra tekbir getirmeden konuşulması halinde tekbir yükümlülüğü düşer ve bu şekilde davranan kişi günahkâr olur. Teşrîk tekbirlerini almak için abdest şart değildir.

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