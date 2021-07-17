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İSLAM Teşrik tekbirleri ne zaman başlıyor?
İSLAM

Teşrik tekbirleri ne zaman başlıyor?

Teşrik tekbirleri için İslam aleminin araştırmaları başladı. Kurban bayramının yaklaşması ile teşrik tekbirleri merak ediliyor. Kurban bayramında getirilmesi gereken teşrik tekbirlerinin ne zaman başlayacağı ne zamana kadar okunacağı araştırılıyor. Peki, Teşrik tekbirleri ne zaman başlıyor?

Yeniakit Publisher
2021-07-17 18:01:00 -
Teşrik tekbirleri ne zaman başlıyor?

Kurban Bayramı öncesi hakkında en çok araştırma yapılan konulardan biri de teşrik tekbirleri oldu. Yurt genelindeki binlerce inanan vatandaş, teşrik tekbirlerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor.

Teşrik tekbirleri ne zaman başlıyor?

Teşrik, doğuya doğru gitmek, parlamak anlamlarına geliyor. Teşrik tekbiri, arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar, 23 farz namazının arkasından birer defa "Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd" diye tekbir getirilmesidir.

Teşrik tekbirlerinin ne zaman getirileceğine dair detaylar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından şu şekilde açıklanmıştır;

Fakihler, arefe gününden önce ve bayramın dördüncü gününden sonra tekbir alınmayacağı ve cemaatle kılınan farz namazların arkasından tekbir alınması gerektiği hususunda ittifak etmiştir.

Teşrîk tekbirlerinin başlangıç ve bitiş vakitleri hususunda Hanefî mezhebinde tercih edilen ve günümüze kadar uygulanan Ebû Yûsuf ile İmam Muhammed’in görüşlerine göre arefe günü sabah namazı ile bayramın dördüncü günü ikindi namazı arasında yirmi üç vakit farz namazdan sonra, Ebû Hanîfe’ye göre ise sadece arefe günü sabah namazı ile bayramın birinci günü ikindi namazı arasında sekiz vakit farz namazın ardından tekbir alınır.

Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).

Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).

Teşrik tekbirlerinin hükmü nedir?

Teşrik tekbirleri İslam dininde vacip olarak kabul edilir.

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