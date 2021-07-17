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İSLAM Teşrik tekbiri neden okunur? Teşrik tekbiri okunmasının nedeni nedir?
İSLAM

Teşrik tekbiri neden okunur? Teşrik tekbiri okunmasının nedeni nedir?

Kurban bayramının bir gün öncesi olan “Arefe” gününün sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar teşrik tekbiri getirilir. Teşrik tekbirini ilke kez duyanlar teşrik tekbirinin neden okunduğunu merak edebilir. Peki, Teşrik tekbiri neden okunur? Teşrik tekbiri okunmasının nedeni nedir? İşte yanıtı...

Yeniakit Publisher
2021-07-17 21:38:00 -
Teşrik tekbiri neden okunur? Teşrik tekbiri okunmasının nedeni nedir?

Zilhicce ayının belirli günlerinde farz namazlarının ardından dillendirilen teşrik tekbirleri, Kurban Bayramının son üç gününü de kapsamaktadır. Peki, kurban bayramında neden teşrik tekbiri getirilir?

Teşrik tekbiri okunmasının nedeni nedir?

Bu tekbirlerin başlangıcı, Hz. İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban etme olayına dayanır. Hz. İbrahim gördüğü rüya üzerine oğlunu Allah yolunda kurban etmeye karar verir, hazırlıklar sırasındaysa gökten bedel olarak bir koç getirilir.

Cebrail; "Allahu ekber, Allahu ekber" diyerek tekbir getirince, Hz. İbrahim bu sesi duyar ve başını gökyüzüne çevirir. Onun bir koçla geldiğini görünce de "Lâ ilâhe illâllahu vallahu ekber" diye cevap verir. Bu kelimeleri işiten ve kurban edilmeyi bekleyen İsmail de "Allahu ekber velillâhi'l-hamd" der.

Teşrik tekbiri okunuşu

Hanefî, Hanbelî, Zâhirî ve Zeydî mezheplerine göre teşrîk tekbirleri:

Teşrîk tekbiri "AllāhüekberAllāhüekber lâ ilâhe illallāhüvallāhüekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd" şeklindedir.

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