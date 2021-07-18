Teşrik tekbiri kazası var mı? Teşrik tekbiri unutulursa ne olur? Teşrik tekbiri unutulursa namaz yeniden mi kılınır?

Teşrik tekbiri nedir? Teşriki tekbiri neden okunur? eşrik tekbirlerinin dinî hükmü nedir, bu tekbirleri kimler ne zaman getirir? Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır.

Teşrik tekbiri unuttum ne yapmalıyım? Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez. Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir. Peki teşrik tekbiri unutulursa ne yapılır?

Teşrik tekbiri kazası var mı?

Teşrik günlerinde teşrik tekbirlerini getirmeyi unutan bir kimse henüz teşrik günleri çıkmadan hatırlayacak olsa, teşrik tekbirlerini kaza eder yani teşrik tekbirlerini söyler.Ayrıca tevbe istiğfar etmelidir. Teşrik günleri çıktıktan sonra hatırlanacak olsa, artık kaza edilmez. Tevbe istiğfar edilmelidir.

Teşrik tekbiri nasıl olunur?

Teşrik tekbiri nedir? Teşrik tekbiri hangisi? sorusu Kurban Bayramı öncesi yani arefe günü sabah namazından itibaren başlanıp Kurban Bayramı'nın dördücü günü iknici namazına kadar (İkinci namazı da dahil) her farz namazdan sonra okunur.