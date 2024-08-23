Teslim alındı! Fransa donanmasında bir ilk

Defense News tarafından yapılan habere göre Fransa’nın üzerinde çalıştığı ikinci gelişme ise radar ve iletişim de dahil olmak üzere elektromanyetik spektrumdaki emisyonları yakalama olasılığını artıracak olan kuantum tabanlı elektronik harp sensörlerinin geliştirilmesi ki Fransa Savunma Tedarik Ajansı (Direction générale de l’armement), Fransız Ulusal Havacılık ve Uzay Araştırma Ofisi’nin (ONERA) kuantum gravimetreler üzerine çalışmalarını 2006 yılından bu yana finanse ediyor ve ilk test ürünün 2016 yılında üretildiği biliniyor.

Konuyla ilgili konuşan Aufort, “Kuantum teknolojileri hem tespit edeceğiniz şey üzerinde çok daha iyi bir çözünürlüğe sahip olmanızı hem de her şeyden önce çok geniş bir bant genişliğinde anında tespit yapmanızı sağlar. Çok daha büyük bant genişliklerine erişiminiz var ve dolayısıyla daha yüksek bir önleme olasılığınız var, çünkü emisyonlar aslında geçici.” açıklamasında bulundu. Kuantum tabanlı elektronik harp sensörleri gelen elektromanyetik dalgalarla etkileşime giren ve bir kübitin kuantum durumundaki küçük değişiklikleri ölçen lazerle soğutulmuş kuantum bitleri kullanabiliyor.

Aufort, Fransa’nın özellikle Thales ile bu tür kuantum sensörler üzerinde çalıştığını ve çalışmaların önümüzdeki beş yıl içinde sonuç vereceğini ifade etti. Kuantum gravimetreler, lazerle soğutulan atomları ölçerek yerçekimindeki küçük değişimleri tespit ediyor ki bu da düşman denizaltının kütlesini tespit etmek için kullanılabilir.

Avrupa Liderlik Ağı’nın 2020 yılı politika özetine göre, denizaltıların kendilerini bu tür sensörlerden korumaları için herhangi bir yöntem bulunmamakta. Haliyle sensörün gelecekteki kullanım alanları arasında navigasyonun yanı sıra düşman denizaltılarının tespiti de bulunuyor. Kuantum bilgisayar çalışmalarına da değinen Savunma İnovasyon Ajansı Başkanı Aufort, kuantum bilgisayar çalışmalarından da yıllar içerisinde sonuç alınacağını belirtti.

DGA Mart ayında, Fransa’nın 2032 yılına kadar iki evrensel kuantum bilgisayar prototipine sahip olmasını sağlayacak teknoloji geliştirmek üzere beş yerli bilgisayar araştırma girişimiyle sözleşme imzalamıştı. Evrensel kuantum bilgisayarlar, klasik bir bilgisayarın gücünü bir kuantum bilgisayarın gücüyle birleştiren ve özellikle kuantum mekaniği de dahil olmak üzere fiziğin simülasyonunu mümkün kılabilen bilgisayarlar.

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