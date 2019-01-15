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Tesla'nın mektubu ortaya çıktı! Türklere sığınmadığı için bin pişman!

Ünlü bilim adamı Nikola Tesla'nın annesine yazdığı son mektup ortaya çıktı. Tesla'nın mektubunda, Türklere sığınmadığı için pişman olduğunu belirtmesi dikkat çekti.

15 Ocak 2019 Salı 12:08
Tesla'nın mektubu ortaya çıktı! Türklere sığınmadığı için bin pişman!

Elektrikte alternatif akımı bularak bilim dünyasına eşik atlatan Nikola Tesla, annesi Duka Tesla'ya yazdığı son mektuplarında ABD’de yaşadığı hayal kırıklıklarını, hüzünlerini ve pişmanlıklarını paylaşıyor. 

Tesla mektubunda huzursuz ve kasvetli olduğunu, insanlığa onca yıl hizmet ettikten sonra “aşağılama ve hakaret” dışında hiçbir şey elde etmediğini belirtiyor.

Yaşadığı sanrılardan da bahseden Tesla, “Bazı Mağribi dillerinde yemek yiyip dua eden bir ses duydum. Bu sabah bir görüntü gördüm ve sesin arkadan geldiğini, ancak içeride mi dışarıda mı olduğunu tespit edemedim” diyor. Tesla, kimseye güvenemediğini en yakınında bulunan arkadaşı Lionel’in ünlü mucit Edison’un yanına gittiğini söylüyor. 

Bir insan dünyayı değiştiremez

Tesla, “Sonunda, insanlığın hükümetlere bağlı olduğunu ve bir bireyin yalnızca dünyayı değiştiremeyeceğini anladım.” diyor.

“Bu mektubu asla alamayacaksın anne''

Tesla, “Bu mektubu asla alamayacaksın anne. Neden bir daha hiç okuyamayacağın, sana neden yazdığımı bilmiyorum ... Sen hafif bir ülke olabilirsin anne ve senden yolumu aldığım için beni bağışla, çünkü cenazene bile gelemeyeceğim.” derken büyük bir acı hissettiğini satırlarına işliyor.

Herkesi kontrol eden bir plan var

Nikola Tesla annesini kaybettikten sonra bile ona yazmayı sürdürüyor. Tesla, “O kadar kayıtsızım ki kendimi bile tanımıyorum. Sadece birisinin zaten her şeyi kontrol altında tuttuğunu ve "benim" keşfimin insanlık için çok erken olduğunu düşünüyorum. Ve aslında, hiç de "benim" keşfim değil. Her şeyi kontrol eden ve bir planı olan biri olduğunu biliyorum.” ifadelerini kullanıyor.

Türkleri tercih etmediği için pişman

Tesla, Türkleri tercih etmediği için pişman olduğunu, Türklerin bütün bu yaşananlar hakkında daha fazla bilgiye sahip olduğunu dile getiriyor.

Dua et orada benim için anne

Ünlü bilim adamı Tesla’nın işte son ifadeleri, “Yıllarım, bilimde yükselmek için tırmalamakla geçti. Dua et, orada, benim için, anne, eğer yapabilirsen, zavallı, evlenmemiş oğlunun kayıp ruhuna…”


Kaynak: gaste24.com

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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 12:08
  1. Nikola Tesla
  2. Duka Tesla
  3. tesla'nın mektubu

YORUM YAZ

  • şenay doğanşenay doğan30 dk önce
    allahın dediği olur izzet allaha aittir ve onun katındandır aslolan allahın kulu için ne takdir ettiğidir eğer allah bir kuluna zillet takdir ettiyse bunu türklerin de değiştirmeye gücü yetmez tıpkı allahın kendisine izzet bahşettiği kulunu abdnin bu izzetten mahrum etmeye gücünün yetmeyeceği gibi aslolan allaha sığınmaktır söylendiği gibi müslüman olduysa allah rahmet etsin ve istediği izzeti ona bağışlasın kafir öldüyse toprağı bol olsun allaha emanet olun
  • adem senadem sen43 dk önce
    Nihat Tesla'nın müslüman olduğu söylenmekte. Mekanı cennet olsun.

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