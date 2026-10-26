  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünyanın en büyük çöplüğü ortaya çıktı! Uydu görüntülerine yansıdı! Otizmli gençten örnek mücadele: Kendi deneyimiyle başkalarına umut oluyor Bill Gates'ten dikkat çeken uyarı: Robotlar işçilerin yerini alabilir! İnşaat işçileri de risk altında Aynı suyu tekrar kaynatıyor musunuz? Düğmeye bastığınız an başlıyor! Mutfakta yapılan işte o hata... Türkiye Libya anlaşması ülkeyi ayağa kaldırdı: Hapı yuttuk Haraç almak için iş yerlerini kurşunlamışlardı! 13 zanlı yakalandı ABD basınından Türkiye analizi: Osmanlı’dan bu yana görülmemiş stratejik zafer Diş macunlarındaki florür: Birçok insan yanlış biliyor bu konuyu... Danıştay ‘Disiplin cezası’nda öğrenci lehine karar verdi: Kopya cezası ömür boyu sicilde kalamaz
Kadın - Aile
14
Yeniakit Publisher
Aynı suyu tekrar kaynatıyor musunuz? Düğmeye bastığınız an başlıyor! Mutfakta yapılan işte o hata...

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Aynı suyu tekrar kaynatıyor musunuz? Düğmeye bastığınız an başlıyor! Mutfakta yapılan işte o hata...

Evlerimizde kolay yoldan kaynattığımız sularla ilgili şu detayları atlamamak lazım.

#1
Foto - Aynı suyu tekrar kaynatıyor musunuz? Düğmeye bastığınız an başlıyor! Mutfakta yapılan işte o hata...

İnsan hayatı için önemli bir konuma sahip olan su, her gün tüketilmektedir. Ancak bazı basit alışkanlıklarımız, suyun kimyasını ve sağlığımızı doğrudan tehdit ediyor. İşte mutfakta yapılan o hataya dair detaylar!

#2
Foto - Aynı suyu tekrar kaynatıyor musunuz? Düğmeye bastığınız an başlıyor! Mutfakta yapılan işte o hata...

Evlerimizde su ısıtıcıları (kettle) hayatımızı inanılmaz derecede hızlandırıyor. Ancak pratikliğine kapılıp her gün tekrarladığımız bazı alışkanlıklar, hem mutfak güvenliğimizi tehlikeye atıyor hem de sağlığımızı riske sokuyor. Kettle kullanımı basit görünse de bazı kritik detaylara dikkat edilmediğinde hem cihaz zarar görebilir hem de suyun kalitesi düşebilir.

#3
Foto - Aynı suyu tekrar kaynatıyor musunuz? Düğmeye bastığınız an başlıyor! Mutfakta yapılan işte o hata...

1. AYNI SUYU TEKRAR KAYNATMANIN TEHLİKESİ En yaygın hataların başında aynı suyu tekrar tekrar kaynatmak geliyor. Kettle içerisinde kalan suyun sürekli kaynatılması, suyun içindeki minerallerin yoğunlaşmasına neden olur. Bu durum özellikle kireç, nitrat ve arsenik gibi maddelerin artmasına yol açarak sağlık açısından risk oluşturabilir.

#4
Foto - Aynı suyu tekrar kaynatıyor musunuz? Düğmeye bastığınız an başlıyor! Mutfakta yapılan işte o hata...

2. KİREÇ TEHLİKESİ Kettle içerisinde zamanla biriken kireç, sadece suyun tadını bozmakla kalmaz; aynı zamanda cihazın rezistansının üzerini bir tabaka gibi kaplar. Bu durum, rezistansın suyu ısıtmak için çok daha fazla enerji harcamasına ve aşırı ısınarak cihazın ömrünün kısalmasına neden olur. Düzenli temizlenmeyen kireç, cihazın iç mekanizmasına zarar vererek geri dönüşü olmayan arızalara yol açabilir.

#5
Foto - Aynı suyu tekrar kaynatıyor musunuz? Düğmeye bastığınız an başlıyor! Mutfakta yapılan işte o hata...

3. SU SEÇİMİ Kettle kullanımında suyun kalitesi, kireçlenme hızını doğrudan etkiler. Musluk suyu, özellikle kireçli bölgelerde cihazın çok kısa sürede beyaz tabakalarla dolmasına sebep olur. Bu nedenle, kettle içerisinde içme suyu kullanmak hem daha lezzetli içecekler hazırlamanızı sağlar hem de cihazın temizlik periyodunu uzatarak teknik aksamını korur.

#6
Foto - Aynı suyu tekrar kaynatıyor musunuz? Düğmeye bastığınız an başlıyor! Mutfakta yapılan işte o hata...

4. SADECE SU Kettle yalnızca su kaynatmak üzere tasarlanmış cihazlardır. Cihazın içerisinde süt, çay veya farklı yemekleri ısıtmaya çalışmak, tabanda kalıntılar oluşmasına ve rezistansın yanmasına sebebiyet verir. Ayrıca süt gibi maddelerin taşma riski yüksektir; bu da cihazın tabanına sıvı sızmasına ve hijyenik olmayan, temizlenmesi imkansız sorunlara yol açar.

#7
Foto - Aynı suyu tekrar kaynatıyor musunuz? Düğmeye bastığınız an başlıyor! Mutfakta yapılan işte o hata...

5. ARA KABLO KULLANIMI Kettle, kısa sürede yüksek ısı üretmek için evdeki pek çok cihazdan daha fazla elektrik akımı çeker. Bu cihazı çoklu prizlere veya ince yapılı uzatma kablolarına takmak, kabloların aşırı yüklenerek ısınmasına neden olabilir. Bu durum, erimeye ve ciddi yangın risklerine davetiye çıkardığı için cihazın doğrudan bir duvar prizine takılması güvenlik açısından hayati önem taşır.

#8
Foto - Aynı suyu tekrar kaynatıyor musunuz? Düğmeye bastığınız an başlıyor! Mutfakta yapılan işte o hata...

6. SUSUZ ÇALIŞTIRMA Cihazın içerisinde minimum seviyenin altında su varken veya tamamen boşken çalıştırılması, rezistansın soğuyamamasına neden olur. Modern cihazlarda koruma sistemleri bulunsa da, susuz çalıştırma rezistansın aniden aşırı ısınarak yanmasına veya termostatın bozulmasına yol açabilir. Bu yüzden düğmeye basmadan önce her zaman su seviyesini kontrol etmek gerekir.

#9
Foto - Aynı suyu tekrar kaynatıyor musunuz? Düğmeye bastığınız an başlıyor! Mutfakta yapılan işte o hata...

7. ELEKTRİK AKSAMI Kettle'ın elektriği aldığı taban ünitesi ve kablo bağlantıları her zaman kuru kalmalıdır. Taban ünitesine su damlatmak veya cihaza ıslak elle dokunmak elektrik çarpması riskini doğurur. Güvenli bir kullanım için cihaz kullanılmadığında fişinin prizden çekilmesi ve taban ünitesinin nemli olmayan, düz bir zeminde tutulması önerilir.

#10
Foto - Aynı suyu tekrar kaynatıyor musunuz? Düğmeye bastığınız an başlıyor! Mutfakta yapılan işte o hata...

8. MAKSİMUM SEVİYE Her kettle'ın iç kısmında bulunan "MAX" çizgisi, suyun kaynarken genleşme payını temsil eder. Bu seviyenin üzerinde su doldurmak, su kaynamaya başladığında dışarıya taşmasına ve elektrik aksamına su sızmasına neden olur. Bu durum sadece cihazı bozmakla kalmaz, aynı zamanda kısa devre sonucu mutfak kazalarına da sebebiyet verebilir.

#11
Foto - Aynı suyu tekrar kaynatıyor musunuz? Düğmeye bastığınız an başlıyor! Mutfakta yapılan işte o hata...

9. OTOMATİK KAPANMA Kettle kaynamaya başladığında termostatın devreyi kesip "çıt" sesini çıkarması beklenmelidir. Cihazı henüz kaynama aşamasındayken zorla kapatmak veya sürekli el ile müdahale etmek, hassas olan termostat mekanizmasının bozulmasına neden olabilir. Termostat bozulduğunda cihaz suyu kaynatmayı durduramaz veya hiç çalışmaz hale gelir.

#12
Foto - Aynı suyu tekrar kaynatıyor musunuz? Düğmeye bastığınız an başlıyor! Mutfakta yapılan işte o hata...

10. TEMİZLİKTE KRİTİK HATA Kettle temizliğinde yapılan en büyük hata, elektrikli gövdeyi bir tencere gibi suya daldırmak veya lavabonun içine koyup yıkamaktır. Cihazın dış yüzeyi ve tabanı sadece nemli bir bezle silinmelidir. Cihazın tamamının suya girmesi, içindeki devrelerin ıslanmasına ve cihazın bir sonraki kullanımda patlamasına veya tamamen yanmasına neden olur.

#13
Foto - Aynı suyu tekrar kaynatıyor musunuz? Düğmeye bastığınız an başlıyor! Mutfakta yapılan işte o hata...

KETTLE TEMİZLİĞİ NASIL YAPILMALIDIR? Kettle temizliği, cihazın performansını korumak için düzenli olarak yapılmalıdır. En etkili yöntemlerden biri sirke ve su karışımı kullanmaktır. Ayda bir kez yapılacak kireç temizliği sayesinde kettle'ın iç yüzeyinde oluşan kalıntılar giderilir ve cihaz daha verimli çalışır. Doğru kettle kullanımı, hem sağlığınızı korur hem de cihazın ömrünü uzatır. Basit gibi görünen hatalar zamanla ciddi sonuçlar doğurabilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eski AK Parti milletvekili Ertan Aydın hakkında tutuklama talebi
Gündem

Eski AK Parti milletvekili Ertan Aydın hakkında tutuklama talebi

Sermaye piyasası işlemleri soruşturmalarında eski AK Parti milletvekili, araştırma ve kampanya şirketi kurucusu Ertan Aydın tutuklama talebi..
Tamar Tanrıyar'dan olay Ekrem İmamoğlu iddiası: Kasamıza bir şey girmeyecek öyle mi?
Gündem

Tamar Tanrıyar'dan olay Ekrem İmamoğlu iddiası: Kasamıza bir şey girmeyecek öyle mi?

Gazeteci Tamar Tanrıyar, Ekrem İmamoğlu ile Alman bir firma temsilcisi arasında geçtiği iddia edilen bir ses kaydı diyaloğunu sosyal medyada..
İsrail kudurdu! Siyonistlerden üniversitede katliam
Gündem

İsrail kudurdu! Siyonistlerden üniversitede katliam

Terör rejimi İsrail'in Gazze İslam Üniversitesi’ne düzenlediği ikinci saldırıda 3 kişi şehit oldu.
Şarkıcı Nevzat Doğansoy hayatını kaybetti: Bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu!
Gündem

Şarkıcı Nevzat Doğansoy hayatını kaybetti: Bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu!

“Zor” ve “Sen Gibi” şarkılarıyla tanınan şarkıcı Nevzat Doğansoy, 57 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir karaciğer rahatsızlığı nedeniyle..
KPSS’ye saatler kala genç kıza sokak ortasında dehşeti yaşattı! "Yazdığım kolumun üzerine düştüm"
Gündem

KPSS’ye saatler kala genç kıza sokak ortasında dehşeti yaşattı! “Yazdığım kolumun üzerine düştüm”

Eskişehir’de 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Hiranur Dereli, yolda yürüdüğü sırada hiç tanımadığı bir şahsın yumruklu saldırısına uğradı. ..
Şamil Tayyar’dan Murat Ağırel çıkışı: "Gazeteci değil, eski muhasebeci yani 'tacir'"
Gündem

Şamil Tayyar’dan Murat Ağırel çıkışı: "Gazeteci değil, eski muhasebeci yani 'tacir'"

AK Parti eski Gaziantep Milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gazeteci Murat Ağırel’i hedef aldı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23