Aynı suyu tekrar kaynatıyor musunuz? Düğmeye bastığınız an başlıyor! Mutfakta yapılan işte o hata...

10. TEMİZLİKTE KRİTİK HATA Kettle temizliğinde yapılan en büyük hata, elektrikli gövdeyi bir tencere gibi suya daldırmak veya lavabonun içine koyup yıkamaktır. Cihazın dış yüzeyi ve tabanı sadece nemli bir bezle silinmelidir. Cihazın tamamının suya girmesi, içindeki devrelerin ıslanmasına ve cihazın bir sonraki kullanımda patlamasına veya tamamen yanmasına neden olur.