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Gündem Başkan Erdoğan’dan vefa ziyareti! Anne ve babasının kabirleri başında dua etti
Gündem

Başkan Erdoğan’dan vefa ziyareti! Anne ve babasının kabirleri başında dua etti

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Başkan Erdoğan’dan vefa ziyareti! Anne ve babasının kabirleri başında dua etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan anne ve babasının mezarlarını ziyaret ederek dua etti.

Başkan Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Karacaahmet Mezarlığı'na geldi.

Annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerine ziyarette bulunarak dua eden Erdoğan, daha sonra Topkapı Sarayı Darphane-i Amire Müzeleri Açılış Töreni'ne katılmak üzere mezarlıktan ayrıldı.

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