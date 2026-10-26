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Otizmli gençten örnek mücadele: Kendi deneyimiyle başkalarına umut oluyor

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Otizmli gençten örnek mücadele: Kendi deneyimiyle başkalarına umut oluyor

Konya’da yaşayan otizmli üniversite öğrencisi Gökhan Barış Boz, kendi deneyimlerinden ilham alarak geliştirdiği eğitim materyalleri ve projelerle otizmli bireylerin ve ailelerinin yaşamlarına katkı sunmayı amaçlıyor.

#1
Foto - Otizmli gençten örnek mücadele: Kendi deneyimiyle başkalarına umut oluyor

Selçuk Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü 4. sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Boz, iki yaşında okumayı ve yazmayı öğrenip akademik başarı göstermesine rağmen sosyal iletişim kurmakta ve kalabalık ortamlarda kendini ifade etmekte zorlandı.

#2
Foto - Otizmli gençten örnek mücadele: Kendi deneyimiyle başkalarına umut oluyor

Oğullarının çocukluk yıllarındaki davranışlarını anlamlandırmakta zorlanan aile, bu durumun otizm spektrum bozukluğu kapsamında yer aldığını Gökhan Barış'ın üniversite eğitimi sırasında yapılan bilgilendirmeyle öğrendi. O günden sonra Boz ile annesi, otizmli bireylerin doğru imkanlar ve destekleyici ortamlar sağlandığında neler yapabileceğine dair çalışmalar yürüttü. Otizmli gencin ilham veren hikayesi annesi ve kendisi tarafından çeşitli platformlarda anlatıldı. Boz, otizmli çocuklara ve ailelerine destek olmak için tematik takvim, el kitabı ve bilgilendirme videoları hazırladı.

#3
Foto - Otizmli gençten örnek mücadele: Kendi deneyimiyle başkalarına umut oluyor

"OTİZMLİ HERKES BİRBİRİNİN AYNISI DEĞİL": Gökhan Barış Boz, otizmli bireylerin yaşadıklarını kendi deneyimlerinden yola çıkarak anlatmaya çalıştığını söyledi. Bu kişilerin kendilerini daha iyi tanımalarına yardımcı olmak istediğini vurgulayan Boz, şöyle konuştu: "Otizmli çocuklar için farkındalık çalışmaları yapıyorum. Asıl istediğim başkalarını bilgilendirebilmek yani biraz daha insana yardımcı olabilmek, başkalarını cesaretlendirmek, benim gibi daha fazla kişinin kendini anlatabilmesini sağlamak. Bilgilendirme videoları çekiyoruz. Otizmli olduğum için yaşadıklarımı anlatarak ailelerin, konuşamayan çocuklarının neler yaşadığını anlamasını sağlamaya çalışıyorum. En azından bir fikir sahibi olsunlar diye çünkü otizmli herkes birbirinin aynısı değil." İki yaşında okuma yazmayı öğrendiğini, konuşmaya ve yürümeye de çok erken başladığını anlatan Boz, bu nedenle çevresindekilerin ve ailesinin kendisini "mucize" olarak adlandırdıklarını dile getirdi. Otizmli olduğunun dışarıdan çoğu zaman anlaşılmadığını belirten Boz, "Başkalarını cesaretlendirmek, yardımcı olabilmek için Asperger Sanatı adlı sosyal medya hesabımdan annemin de desteğiyle bilgilendirici içerikler paylaşıyorum." dedi.

#4
Foto - Otizmli gençten örnek mücadele: Kendi deneyimiyle başkalarına umut oluyor

TAKVİMİN GELİRİNİ OTİZMLİ BİREYLERE BAĞIŞLADI: Gökhan Barış'ın Yalova'da yaşayan annesi Yasemin Boz da oğlunun hayatının Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı ile değiştiğini ifade etti. Oğlunun vakıf için otizmli bireylerin iletişimde kullandığı ilk 50 kelimeyi resmettiğini anlatan Boz, "Gökhan'ın çizdiği kartlarla özel çocuklar eğitim alıyor. Vakıf için takvim hazırladı, gelirini otizmli bireylere bağışladı. Sadece gönüllü olarak bir farkındalık oluşsun diye yaptı. 'Sen evden çıkamazsın' denilen çocuğu benden yaklaşık 600 kilometre uzakta bir üniversiteye göndermişim. Mucize burada başlıyor. Bu toplumun bir farkındalığa ihtiyacı var, oğlumla bu farkındalığı oluşturacağız." diye konuştu.

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