Otizmli gençten örnek mücadele: Kendi deneyimiyle başkalarına umut oluyor

"OTİZMLİ HERKES BİRBİRİNİN AYNISI DEĞİL": Gökhan Barış Boz, otizmli bireylerin yaşadıklarını kendi deneyimlerinden yola çıkarak anlatmaya çalıştığını söyledi. Bu kişilerin kendilerini daha iyi tanımalarına yardımcı olmak istediğini vurgulayan Boz, şöyle konuştu: "Otizmli çocuklar için farkındalık çalışmaları yapıyorum. Asıl istediğim başkalarını bilgilendirebilmek yani biraz daha insana yardımcı olabilmek, başkalarını cesaretlendirmek, benim gibi daha fazla kişinin kendini anlatabilmesini sağlamak. Bilgilendirme videoları çekiyoruz. Otizmli olduğum için yaşadıklarımı anlatarak ailelerin, konuşamayan çocuklarının neler yaşadığını anlamasını sağlamaya çalışıyorum. En azından bir fikir sahibi olsunlar diye çünkü otizmli herkes birbirinin aynısı değil." İki yaşında okuma yazmayı öğrendiğini, konuşmaya ve yürümeye de çok erken başladığını anlatan Boz, bu nedenle çevresindekilerin ve ailesinin kendisini "mucize" olarak adlandırdıklarını dile getirdi. Otizmli olduğunun dışarıdan çoğu zaman anlaşılmadığını belirten Boz, "Başkalarını cesaretlendirmek, yardımcı olabilmek için Asperger Sanatı adlı sosyal medya hesabımdan annemin de desteğiyle bilgilendirici içerikler paylaşıyorum." dedi.