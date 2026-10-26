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Teknoloji-Bilişim
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Bill Gates'ten dikkat çeken uyarı: Robotlar işçilerin yerini alabilir! İnşaat işçileri de risk altında

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Bill Gates'ten dikkat çeken uyarı: Robotlar işçilerin yerini alabilir! İnşaat işçileri de risk altında

Küresel teknoloji devlerinin kâr hırsıyla körüklediği yapay zeka ve otomasyon sarmalı, insan emeğini tüm cephelerde tehdit etmeye devam ediyor. Microsoft’un kurucusu Bill Gates, İngiliz basınına verdiği röportajda; yapay zekanın sadece ofis çalışanlarını değil, gelişen insansı robotlarla birlikte inşaat ve fabrika işçiliği gibi ağır fiziksel emek gerektiren alanları da tamamen ele geçireceğini duyurdu. Uluslararası bankaların binlerce kişiyi kapı önüne koyduğu ve IMF’nin yapay zekayı "yavaş hareket eden bir tsunami" olarak nitelendirdiği bu süreçte, kitlesel işsizlik tehlikesi tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi.

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Foto - Bill Gates'ten dikkat çeken uyarı: Robotlar işçilerin yerini alabilir! İnşaat işçileri de risk altında

Teknoloji devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, sürekli gelişen yapay zeka ve robotların gelecekte beden gücü gerektiren işler dahil çok yaygın şekilde iş kayıplarına yol açacağını söyledi.

#2
Foto - Bill Gates'ten dikkat çeken uyarı: Robotlar işçilerin yerini alabilir! İnşaat işçileri de risk altında

Dünyada yapay zeka alarmı giderek artıyor. Yapay zekanın olası tehlikelerine sık sık dikkat çeken Microsoft'un milyarder kurucusu Bill Gates, bir kez daha uyardı.

#3
Foto - Bill Gates'ten dikkat çeken uyarı: Robotlar işçilerin yerini alabilir! İnşaat işçileri de risk altında

BİR KEZ DAHA YAPAY ZEKA UYARISI YAPTI: Gates, İngiliz The Observer gazetesine verdiği röportajda, bir kez daha yapay zekanın ve robotların gelecekte insan emeği ve istihdamını nasıl tehdit edebileceğine dair öngörülerde bulundu.

#4
Foto - Bill Gates'ten dikkat çeken uyarı: Robotlar işçilerin yerini alabilir! İnşaat işçileri de risk altında

Kâr artışı hedefleyen işletmelerdeki "Robotu işe al, insanı kov ve arkana bakma" anlayışını eleştiren Gates, beyaz yakalıların da fiziksel insan emeği gerektiren işlerde çalışan mavi yakalıların da risk altında olduğunu ifade etti.

#5
Foto - Bill Gates'ten dikkat çeken uyarı: Robotlar işçilerin yerini alabilir! İnşaat işçileri de risk altında

İSTİHDAM KAYIPLARI ARTIYOR: Son yıllarda yazılım geliştirme, veri girişi ve müşteri hizmetleri gibi veri yoğunluklu analitik görevleri ele geçirmeye başlayan yapay zeka, özellikle ofis işlerinde istihdam kayıplarına neden oluyor.

#6
Foto - Bill Gates'ten dikkat çeken uyarı: Robotlar işçilerin yerini alabilir! İnşaat işçileri de risk altında

Hatta geçtiğimiz günlerde İngiltere merkezli uluslararası bankacılık devi Barclays, verimlilik artırma ve maliyetleri düşürme gerekçesiyle küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 5'ine denk gelen 5 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurmuştu. Teknoloji ve yapay zeka odaklı dönüşüm sürecinin bir parçası olan bu adım kapsamında, bin kişinin görevine şimdiden son verilmişti. Barclays'in bu hamlesinin, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva'nın, yapay zekayı "yavaş hareket eden bir tsunami" olarak tanımlamasının ardından gelmesi dikkat çekti. Georgieva yapay zekanın dünya genelinde iş kayıplarına yol açacağını ve artık teknolojinin, düşük maliyetli bir şekilde yapılabilen giriş seviyesi işleri de ele geçirerek özellikle gençlerin önündeki fırsatları yok edeceğini söylemişti.

#7
Foto - Bill Gates'ten dikkat çeken uyarı: Robotlar işçilerin yerini alabilir! İnşaat işçileri de risk altında

'DÜNYADAKİ EN ZEKİ VARLIKLAR' Bill Gates, gazeteye yaptığı açıklamada, insansı robotlar geliştikçe fiziksel beceri ve emek gerektiren inşaat ya da fabrika işçiliği gibi mesleklerin de tehdit altında olabileceğini ve yapay zekanın "dünyadaki en zeki varlıklar" olarak insanları geride bırakabileceğini kaydetti. Gates, hükümetlerin eğitim ve yeniden beceri kazandırma yoluyla kitlesel işsizlikle başa çıkabilmeye kendilerini hazırlamaları gerektiğini de ifade etti.

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