Bill Gates'ten dikkat çeken uyarı: Robotlar işçilerin yerini alabilir! İnşaat işçileri de risk altında
Küresel teknoloji devlerinin kâr hırsıyla körüklediği yapay zeka ve otomasyon sarmalı, insan emeğini tüm cephelerde tehdit etmeye devam ediyor. Microsoft’un kurucusu Bill Gates, İngiliz basınına verdiği röportajda; yapay zekanın sadece ofis çalışanlarını değil, gelişen insansı robotlarla birlikte inşaat ve fabrika işçiliği gibi ağır fiziksel emek gerektiren alanları da tamamen ele geçireceğini duyurdu. Uluslararası bankaların binlerce kişiyi kapı önüne koyduğu ve IMF’nin yapay zekayı "yavaş hareket eden bir tsunami" olarak nitelendirdiği bu süreçte, kitlesel işsizlik tehlikesi tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi.