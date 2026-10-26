Bill Gates'ten dikkat çeken uyarı: Robotlar işçilerin yerini alabilir! İnşaat işçileri de risk altında

Hatta geçtiğimiz günlerde İngiltere merkezli uluslararası bankacılık devi Barclays, verimlilik artırma ve maliyetleri düşürme gerekçesiyle küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 5'ine denk gelen 5 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurmuştu. Teknoloji ve yapay zeka odaklı dönüşüm sürecinin bir parçası olan bu adım kapsamında, bin kişinin görevine şimdiden son verilmişti. Barclays'in bu hamlesinin, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva'nın, yapay zekayı "yavaş hareket eden bir tsunami" olarak tanımlamasının ardından gelmesi dikkat çekti. Georgieva yapay zekanın dünya genelinde iş kayıplarına yol açacağını ve artık teknolojinin, düşük maliyetli bir şekilde yapılabilen giriş seviyesi işleri de ele geçirerek özellikle gençlerin önündeki fırsatları yok edeceğini söylemişti.