Diş macunlarındaki florür: Birçok insan yanlış biliyor bu konuyu...

Eğer kahvaltıdan sonra dişlerinizi fırçalamak istiyorsanız dikkat etmeniz gereken çok kritik bir nokta var: Yemekten hemen sonra fırçalamamak. Asit Saldırısına Dikkat: Kahvaltıda tüketilen portakal suyu, kahve, domates veya reçel gibi gıdalar ağızdaki pH seviyesini düşürür ve diş minesini geçici olarak yumuşatır. Erken Fırçalamak Dişe Zarar Verir: Yumuşamış diş minesini hemen fırçalamak, minenin aşınmasına ve diş hassasiyetine neden olur. Bekleme Süresi: Kahvaltıdan sonra fırçalamak gerekiyorsa, tükürüğün ağız pH'ını normale döndürmesi ve minenin tekrar sertleşmesi için en az 30 dakika beklenmelidir.