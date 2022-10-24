Tesla'dan 'Çin' hamlesi: Fiyatlarını düşürdü, büyük indirim!

Tesla, Çin'de Model 3 ve Model Y otomobilleri için satış fiyatlarını yüzde 9'a varan oranlara kadar düşürdü. Dünyanın en büyük otomobilindeki talebin yumuşadığına dair işaretler, sektördeki artış trendini tersine çevirdi.

Fiyat indirimleri Tesla CEO'su Elon Musk'ın geçen hafta "bir tür resesyon"un sürmekte olduğunu söylemesinin ardından geldi.

Tesla geçtiğimiz ay da araç satışlarını artırmak için sigorta teşvikleri sunmuştu.

China Merchants Bank International (CMBI), “Tesla'nın fiyat indirimleri, elektrikli araç üreticileri için artan rekabet riskinin altını çizdi. Çin'de, endüstri çapında satışların 2023'e kadar yavaşlaması bekleniyor” dedi.

Tesla CEO'su Elon Musk, Model 3/Y platformunun yarı fiyatına olacak yeni bir elektrikli otomobil platformu üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu! Haberin detayları...

Elon Musk yıllardır daha ucuz bir Tesla modeli üretmekten bahsediyor, ancak enflasyon, elektrikli arabalara olan yüksek talep ve tedarik sorunları, bunun yerine fiyatların yükselmesine neden oluyor.

Tesla mühendislerinin daha önce 25 bin dolarlık bir araç üzerinde çalışacağı duyurulsa da odak noktasının Optimus adı verilen robota ve Model Y'nin üretiminin artırılmasına kaydırılması bu sürecin önüne geçti.

Musk, son yaptığı açıklamada bunun hala planları dahilinde olduğunda belirtti ve Tesla mühendislerinin daha ucuz bir platform üzerinde çalışmaya yoğunlaşacağını duyurdu.

Elon Musk, "Cybertrucks ve Semi için mühendislik işimiz bitti. Dolayısıyla, üzerinde çalıştığımız şey, muhtemelen 3 ve Y platformunun maliyetinin yaklaşık yarısı olacak olan yeni nesil araç. Açık olmak gerekirse, daha küçük ve uygun fiyatlı olacak" dedi.

Tesla'nın Model 3'ü ABD'de şu anda 47 bin dolardan satılıyor.

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