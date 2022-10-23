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Dünya ABD- Amos Hochstein: İsrail ve Lübnan arasındaki deniz sınırı anlaşması 27 Ekim'de imzalanacak
Dünya

ABD- Amos Hochstein: İsrail ve Lübnan arasındaki deniz sınırı anlaşması 27 Ekim'de imzalanacak

ABD Uluslararası Enerji İşleri Özel Koordinatörü Amos Hochstein, İsrail ve Lübnan arasında deniz sınırlarının çizilmesi konusundaki anlaşmanın 27 Ekim Perşembe günü imzalanacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-23 21:46:00 - 2022-10-23 21:55:10
ABD- Amos Hochstein: İsrail ve Lübnan arasındaki deniz sınırı anlaşması 27 Ekim'de imzalanacak

PBS televizyonunda yayımlanan "Face the Nation" isimli programa konuk olan Hochstein, burada açıklamalarda bulundu.

Hochstein, İsrail ve Lübnan hükümetlerinin üzerinde anlaştığı deniz sınırı anlaşmasına ilişkin, "Bu anlaşmayı bu perşembe imzalamayı umuyoruz." ifadesini kullandı.

- İsrail ile Lübnan arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığı

İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı 5 bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını öne sürüyor. Lübnan tarafı ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometrekare olduğunu savunuyor.

ABD ara buluculuğundaki dolaylı müzakereler, 5 Haziran 2022'de İsrail'in Kariş Gaz Sahası'ndan gaz arama ve çıkarma işlemlerini tamamlandığını duyurmasıyla hız kazanmıştı.

İsrail ile Lübnan, aradan geçen 4 ayda inişli çıkışlı devam eden müzakereler sonucunda ABD'den nihai anlaşma taslağını teslim aldı.

İsrail Başbakanı Yair Lapid, 11 Ekim'de, İsrail ile Lübnan'ın deniz sınırlarının çizilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını bildirmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı da İsrail ile deniz sınırı çizimi müzakerelerinde ara bulucu konumdaki ABD'nin gönderdiği nihai anlaşma tasarısında, Lübnan'ın tüm haklarının korunduğunu açıklamıştı.

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