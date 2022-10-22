WhatsApp'tan Android'e yeni bir özellik! Özel üç boyutlu avatarlar geliyor!

Meta, WhatsApp'ın Android'deki en son beta sürümüyle uzun süredir beklenen 'Avatar' özelliğini uygulamaya ekledi. Şu an için belli kullanıcılar tarafından kullanılabilen entegrasyon, avatarların çıkartma ve profil fotoğrafı olarak kullanılmasına olanak tanıyor.

Metaverse hamleleriyle öne çıkan teknoloji devi Meta, geçtiğimiz aylarda popüler sosyal medya platformu Instagram’a üç boyutlu avatarları getirdi. Şirket, yakın zamanda gerçekleştirilen Connect etkinliğinde de yeni nesil avatarlarının Instagram, Facebook, Messenger ve WhatsApp gibi tüm Meta platformlarında kullanılabileceğini açıkladı.

Şimdi ise bu avatarların WhatsApp’a gelmeye başladığı ortaya çıktı.

Popüler mesajlaşma uygulaması, bugün yaptığı paylaşımda; ilk olarak Instagram'da kullanılan Avatar özelliğinin artık Android cihazlar için WhatsApp'ta kullanabileceğini açıkladı.

iOS birkaç yıl önce kendi kullanıcılarına özel Memoji yaratma ayrıcalığını sunmuştu. Fakat Android kullanıcılarının bu özellikten yararlanamıyordu. Test aşamasında olan yenilik sayesinde artık Android kullanıcıları da WhatsApp üzerinden kendi özel Avatar’larını kullanabilecek.

Shift Delete'te yer alan habere göre, Android WhatsApp kullanıcıları, Avatar tasarladıktan sonra tıpkı iOS için Memoji’lerde olduğu gibi çıkartma paketi şeklinde kullanabilecek. WhatsApp kişileriyle de paylaşılabilecek Avatar çıkartma paketleri, ek olarak profil fotoğrafı yerinde ayarlanabilecek.

Avatarlarınızı arkadaşlarınıza çıkartma göndermenizi sağlayan özellik, ayrıca kullanıcıların bu avatarları profil fotoğrafı yapmasına da olanak tanıyor. Avatar entegrasyonunun şu an için sınırlı Android için en son beta sürümünde yer aldığını, bu yüzden sınırlı sayıda kullanılabileceğini bir kez daha vurgulayalım. Platformun yeni özelliği ne zaman geniş çapta kullanıma sunacağı ise henüz bilinmiyor. Bunun önümüzdeki haftalarda gerçekleşebileceği belirtiliyor.

WhatsApp, Arama Bağlantısı özelliğini sunmaya başlamıştı. İşte o haberin detayları...

WhatsApp geçen ay Arama Bağlantısı adlı yeni bir özelliği duyurmuştu. Adından da anlaşılacağı gibi, bu özellik, WhatsApp kullanıcılarının yalnızca basit bir bağlantıyla erişilebilen standart ya da görüntülü grup aramaları oluşturmasına olanak tanıyor.

WhatsApp, Zoom ve Google Meet’in yolundan gidiyor

Test aşamasında olan bu özellik artık daha geniş kullanıma sunuluyor. 32 kişiye kadar ev sahipliği yapabilen bu özellikte, gönderilen bağlantılar ise 90 gün boyunca aktif olarak kullanılabilecek. Çağrı bağlantıları özelliğinin şu anda sadece telefonlarda kullanılabildiğini hatırlatmakta fayda var.

WhatsApp masaüstü web uygulamasında üzerinden bir Arama Bağlantısı açmanız ise maalesef mümkün değil. WhatsApp Web üzerinden bu bağlantıya tıklandığında, bu özelliğin kullanıladığını belirten bir uyarı çıkarken, kullanıcıyı da telefonuna yönlendiriyor.

WhatsApp’un bu özelliği ise çeşitli durumlarda iletişim kurmak isteyen birden fazla kullanıcı için oldukça yararlı olabilir. Bu bağlantıların 90 gün boyunca sürüyor olması da bir diğer avantaj olarak öne çıkıyor. Bu özelliği kullanmak için adımlar ise oldukça basit:

Telefonunuzdan WhatsApp uygulamasını açın. Aramalar kısmına giriş yapın. Açılan pencerede en üstte ‘Arama bağlantısı oluştur’ seçeneğine tıklayarak, arama bağlantısını istediğiniz kişilere gönderebilirsiniz.

WhatsApp’ın sunduğu bu özellike direkt olarak Zoom ve Google Meet gibi uygulamaları akla getiriyor. Her iki şirket de herhangi bir ekstra ücret ödemeden 100 katılımcıya kadar görüntülü görüşmeye imkan tanıyor. Zoom, premium seçeneklerde ise 300 kişiye kadar grup görüşmelerini destekliyor.

Her iki hizmet de, herhangi bir hesap olmadan bir aramaya katılmanıza izin veriyor. Bu durum Zoom ve Google Meet’i daha erişilebilir hale getiriyor. Diğer yandan WhatsApp Arama bağlantısı için katılımcıların WhatsApp hesaplarının olması gerekiyor.

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