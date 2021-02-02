Tesla Semi, bir kez daha yollarda görüntülendi

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın kamyonu Tesla Semi, 2017 yılında tanıtılmıştı. O günden bu güne de zaman zaman aracın yollarda görüntülendiği olmuştu. Araç, bir kez daha görüntülendi. Ancak bu seferki görüntülenmesi bir tırın üstünde gerçekleşti.

The Kilowatts Twitter hesabından yapılan paylaşımda Tesla Semi'nin ABD'nin Sacramento şehrinde görüntülendiği belirtildi ve aracın bir tır üstündeki taşınma anlarının fotoğrafları paylaşıldı. Ayrıca fotoğraflanan model, beyaz renkteydi.

Tesla Semi, bir kez daha görüntülendi

Inside EVs'te yer alan habere göre tamamen elektrikli olan Tesla Semi, yenilenmiş bir pencere tasarımına sahip. Buna ek olarak ön farlarda ufak bir değişiklik yapıldığı ve arka farların tasarımının değiştiği de belirtiliyor. Tesla Model 3'te kullanılan kapı kollarının da Tesla Semi'nin bu prototipinde yer almadığı görülüyor.

Yukarıda da söylediğimiz gibi Tesla Semi, ilk olarak 2017 yılında duyurulmuştu ve o zamandan bu zamana kadar araca ait sadece 2 prototip görülmüştü. Yeni görüntülenen model de üçüncü prototip olmuş oldu.

Geçtiğimiz senenin sonlarında ortaya çıkan haberlerde, Tesla'nın 4 yeni Semi ürettiği ifade edilmişti. Bu araçlarla ilgili ortaya atılan iddialarda 2 tanesinin yol testi için kullanılacağı belirtilmişti. Ayrıca diğer iki tanesinden bir tanesinin dayanıklılık testi için, bir tanesinin ise soğuk hava testi için kullanılacağı ifade edilmişti.

Kaynak: Webtekno

Ortaya atılan iddialara göre Tesla, Semi adını verdiği bu tamamen elektrikli kamyonunda yüksek yoğunluklu 2170 L batarya kullanacak.