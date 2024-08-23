Tesla için Berlin’de 500 bin ağaç kesildi

TAHSİN HAN

Türkiye’de 2013 yılında sol kesimin Gezi Parkı’ndaki 15 ağacı bahane ederek darbeye yeltendiği olaylara destek verip sürekli “ağaç katliamına karşı onurlu direniş” manşetleri atan Alman basını ve siyasileri; şimdi kendi ülkelerindeki yüz binlerce ağacın katledilmesi karşısında kör ve dilsizi oynuyor... İngiliz gazetesi The Guardian’ın haberine göre; Berlin yakınlarındaki Tesla fabrikasının sahasında yaklaşık 500 bin ağaç kesildi... Haberde “Uydu görüntüsü analizi, Almanya’daki fabrikanın genişletilmesi inşası sırasında 329 hektar ormanın yok olduğunu gösteriyor” denilirken şöyle devam edildi: “Uydu analizlerine göre, Berlin yakınlarında inşa edilen Tesla fabrikasında yaklaşık 500 bin ağaç kesildi.”

Çevreciler karşı çıktı

Almanya’daki fabrikanın inşası oldukça tartışmalı oldu ve önemli protestolara yol açtı. Scholz hükümeti, Tesla’nın giga fabrikasının genişletme planını çevre endişelerine rağmen onayladı. Bu dönemde fabrikaya karşı çevreciler protesto gösterileri düzenleyip genişlemeye engel olmaya çalıştı. Tesla’nın sahibi Elon Musk, eylemleri eleştirdi.

Fabrikanın genişlemesi polisin korumasında devam ederken yeşil bir ekonomi geliştirmenin getirdiği avantajlar ve dezavantajlar hakkında bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Çevresel istihbarat şirketi Kayrros’a göre uydu görüntüleri, Mart 2020 ile Mayıs 2023 arasında sahada 329 hektar (813 dönüm) ormanın kesildiğini gösteriyor. Bu, yaklaşık 500 bin ağaca eşdeğer. Mayıs ayından bu yana, iklim aktivistleri gigafactory’nin planlanan genişlemesine karşı protesto gösterileri düzenliyor, yakındaki bir kamptaki ağaç evleri işgal ediyor ve sahaya saldırmaya çalışıyor.

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Bir grup, mart ayında bir elektrik direğini ateşe verdi ve fabrikanın üretimini birkaç gün durdurdu.

Kayrros’un baş analisti Antoine Halff şunları söyledi: “Almanya’daki Tesla fabrikası epeyce ağaç kesilmesine yol açtı. Elbette, içten yanmalı motorlu arabaların elektrikli araçlarla değiştirilmesinin faydasına karşı perspektife oturtulmalıdır.”

Kesilen ağaçlar yaklaşık 13 bin ton CO2’ye eşdeğer

Halff, kaybedilen ağaçların yaklaşık 13 bin ton CO2’ye eşdeğer olduğunu, bunun da ABD’deki ortalama 2 bin 800 içten yanmalı motorlu aracın yıllık emisyon miktarına eşit olduğunu söyledi. “Bu, Tesla’nın her çeyrekte ürettiği ve sattığı elektrikli araçların sayısının çok küçük bir kısmı. Her zaman bir takasınız olur, bu yüzden takasın şartlarının ne olduğunu bilmeniz gerekir.”

Temmuz ayında, Tesla fabrikasının yıllık üretimi 1 milyon arabaya çıkaracak şekilde genişletilmesi planı Brandenburg eyaletinin Çevre Bakanlığı tarafından onaylandı.