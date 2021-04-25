TESK’ten önemli talep

Palandöken, salgından olumsuz etkilenen kesimlerden birinin de servis araçları olduğunu belirtti. Söz konusu araçlarda 12 yaş sınırı şartının bulunduğunu hatırlatan Palandöken, bir yılı kazançsız ve kontak açmadan geçiren bu kesim için yeni taşıt almanın imkânsız olduğunu ifade etti. Palandöken, şunları kaydetti: “2019-2020 döneminde okul servis araçları için yaş aranmama şartı getirilmişti ve bu süre 1 Temmuz’da sona eriyor. Her yıl bakımı yaptırılan, normal şartlarda değişmesi için neredeyse hiçbir sebep olmayan bu araçlar, salgın döneminde tamamen otoparklarda durdu. Bu esnaf kesimimizin aracını yenileyecek gücü yok. Kısa süre içinde servisçi esnafımızın bu talebi karşılanmalı ve her yıl değil de salgın sonuna kadar 12 yaş şartı kaldırılmalı.