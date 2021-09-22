Teşkilat'tan muhteşem 15. bölüm ön izlemesi!

TRT1 ekranlarında yayınlanan MİT destekli dizi Teşkilat, yeni sezonu için artık gün sayıyor. 26 Eylül pazar akşamı 15. bölümüyle ekranlara gelecek diziye bu sezon yeni oyuncular dahil oldu. Kurtlar Vadisi dizisinin Memati'si Gürkan Uygun, Hakan Boyav ve Turgut Tunçalp gibi isimlerin eklendiği dizinin 15. bölüm ön izlemesi yayınlandı.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Ezgi Eyüboğlu gibi isimlerin yer aldığı Teşkilat'ın yeni sezon ön izlemesinde yeni oyuncular da yer aldı. 15. bölüm ön izlemesinde Halit Başkan, Gürkan Uygun yani Yıldırım karakterinin Türkiye'ye geldiğini belirterek Hakan Boyav'dan yardım istiyor. Halit başkanla Yıldırım'ın görüşmesi esnasında ise Türkiye'nin Akdeniz ve Karadeniz'de görev yapan sondah gemilerinden birine saldırı yapıldığı görülüyor. Müthiş sahnelerin yaşandığı dizi, yeni bölümüyle pazar akşamı ekranlarda olacak.