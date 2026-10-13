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Gündem Yasa dışı bahiste, 8,5 milyarlık para hareketliliği: 13 ilde operasyon 102 kişi yakalandı
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Yasa dışı bahiste, 8,5 milyarlık para hareketliliği: 13 ilde operasyon 102 kişi yakalandı

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Yasa dışı bahiste, 8,5 milyarlık para hareketliliği: 13 ilde operasyon 102 kişi yakalandı

İnternet üzerinden yasa dışı bahis oynatan ve suç gelirlerinin transferine aracılık ettiği öne sürülen şüphelilere yönelik 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre Batman merkezli operasyonlarda, hesaplarında 8,5 milyar TL’lik para hareketliliği belirlenen 102 kişi yakalandı. Jandarma ekipleri, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmada, yasa dışı bahis gelirlerinin finansal sisteme aktarılması ve gizlenmesine yönelik faaliyetler mercek altına alındı.

İçişleri Bakanlığı, Batman merkezli 13 ilde 'Yasa dışı bahis' suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 8,5 milyar TL para hareketliliği tespit edilen 102 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada,

“Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı bahis suçuna yönelik Batman merkezli 13 ilde operasyonlar düzenlendi.

Batman, İstanbul, Ankara, Muğla, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Mardin, Konya, Bilecik, Malatya, Iğdır ve Bitlis’te gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla transfer edilmesine ve gizlenmesine teknik destek sağladıkları, yasa dışı bahis yoluyla elde edilen suç gelirlerini çeşitli yöntemlerle finansal sisteme soktukları tespit edildi.

Operasyonlarda hesaplarında 8,5 milyar TL para hareketliliği tespit edilen 102 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, Batman Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Batman İl Jandarma Komutanlığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz” denildi.

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