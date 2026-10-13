Şantajı ve baskıyı mahkemede tane tane anlattı: İBB’ye 12 milyonluk rüşvet

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında duruşmalar devam ediyor. İmar değişikli planı için İBB’ye başvuran iş insanı Mustafa Duhan Demir duruşmada savunma yaptı. Şantaj ve baskıyla belediyeye 12 milyon lira rüşvet verdiğini söyleyen Demir, "Hukuki talebimizin nihayete ermesi için her aşamada zoraki taleplerle karşılaştım. En sonunda lanet ederek 'tamam' demek zorunda kaldım. Süreç boyunca yıpratıldım, rüşvet suçlamasını reddediyorum" şeklinde konuştu.

İŞTE DEMİR’İN MAHKEMEDEKİ SAVUNMASI

“Aile vakfımız tarafından sahip olunan Kısıklı'da 789 ada 47 parsel ve 725 ada 145 parsele ilişkin bir plan tadilatı yaptık.“ diyen Demir, “Açıkçası hukuka, mevzuata, ilgili her türlü bunun kuralına, kaidesine uygun bir şekilde yaptık bunu. Bunun bazı hazırlanması gereken raporları ve takip edilmesi gereken süreçleri olduğu için de bunu bir uzmanıyla anlaştık. Ben zaten bu işleri yaptığı için kendisini tanıyorum, şehir plancısı Âdem Altıntaş. Başvurudan da bir süre sonra Âdem Altıntaş bana şunu söyledi; yani biz süreçlere başladıktan sonra: "Kurum görüşlerinin olumlu olması için para istiyorlar" dedi. Bunu duyunca Âdem Altıntaş'a burada önceden de hastane vardı, yani hâlihazırda iskân alınmış, yapı kullanma izni alınmış bir hastane bulunduğunu; yine bir kısmında tadil olsa da tekrardan bir hastane yapacağımızı; bu konuda da herhangi bir olumsuz bir durum olamayacağını düşündüğüm için kimseye hukuken yapılması gereken bir işte bir para dahi vermeyeceğimi, bundan önce de vermediğimi de ifade ettim.” dedi.

Demir sözlerini şöyle sürdürdü:

Temmuz 2021 tarihlerine geldiğimizde tabii takipçisi Âdem Altıntaş olduğu için kendisine tekrardan sordum: "Ne durumdayız, hangi aşamadayız?" diye. "İşi AK Parti'nin işi olarak görüyorlar, ayak sürüyorlar. Görüşler de henüz tamamlanmadı. Yani gelmiş bir görüşümüz bulunmamaktadır." Yani bir süre uzaması olduğundan bahsetti. Adem Altıntaş bana belirttiği sürüncemede bırakma etkisini göstermeye başladı. Mayıs ayındaki başvurumuz için kurum görüşleri Ekim 2021'de tamamlandı. Kasım 2021'de de 5000'lik planımız meclise havale edildi. Meclis havale ettikten sonra talebimiz meclis gündemine alınmadı. İmar Bayındırlık Komisyonunda CHP ve İyi Parti üyeleri aleyhine oy kullandı. Komisyon oyu çokluğu ile olumlu görüş bildirdi. Değişiklik teklifimiz 17 Şubat 2022 tarihi 195 sayılı meclis kararı ile oy çokluğu ile kabul edildi. Mecliste de yine Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti’nin muhalif aleyhine oy kullanılması şeklinde oy çokluğu ile mecliste kabul edildi.

Nisan 2022'ye geldiğimizde hala daha herhangi bir yazı yazılmamıştı. AdemAltıntaş ile tekrardan bunu konuşup sorduğumda en sonunda bunu daha da uzatacaklarını düşünerek Adem'e dedim ki yani kreş yapınca eğer bu işi ilerleteceklerse yer gösterinler dedim. O zaman biz zaten bu sosyal yardımları aynı şekilde yapan bir aileyiz. Yer gösterinler yapalım dedim kreş sorun değil, yeter ki bu adımı öneri zorla veya şeyle cebirle yapalım. O da bana bunun üstüne parayı nakit istedik. Bunu söyledi. Niye diye sorduğumda kreş inşaatları için zaten kendi müteahhitleri varmış. Diğer türlüsü işte zaman alıyor, yok işte bağış yok bilmem ne diyerek böyle bir çorba haline getirdi uzattı öyle kapadık. Ben de tanımadığım bilmediğim insanlara kesinlikle böyle bir para, nakit böyle bir şey yapamayacağımı söyledim. Bu konu yine orada kaldı. Demir, sonra 3 parça halinde 12,5 milyon liralık çek vermek zorunda kaldığını belirtti.