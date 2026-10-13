Gökçeada ve Bozcaada’ya feribot seferleri iptal edildi!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Çanakkale’de Ege Denizi’nin kuzeyinde beklenen olumsuz hava şartları sebebiyle Gökçeada ve Bozcaada’ya yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale’de adalara deniz ulaşımını sağlayan feribot seferlerinde hava engeli yaşandı. GESTAŞ, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli- Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan tüm seferleri iptal edildi.