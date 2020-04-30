TESK, bazı iş yerlerine öncelik istedi
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), corona virüs (Covid-19) salgını önlemleri nedeniyle kapalı iş yerlerinden öncelikle açılabilecek olanların listesini Cumhurbaşkanlığına iletti.
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Birinci fazda açabilecek lokanta, restoran, berber, kuaför, kıraathane, kasap gibi esnaf ve sanatkârlarımıza ait meslekleri belirledik ve taleplerimizi Cumhurbaşkanlığına ileterek esnaf ve sanatkarlarımızın iş yerlerinin açılmasını istedik” açıklamasında bulundu.