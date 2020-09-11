TESK Başkanı Palandöken'den "esnafın borçları yeniden ertelensin" talebi

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının esnaf ve sanatkarları olumsuz etkilediğini belirterek, ertelenen prim, kredi gibi borçlarının yıl sonuna kadar yeniden ertelenmesini talep etti.

Palandöken yazılı açıklamasında, Kovid-19 salgını dolayısıyla esnafın satışlarının azalmasına rağmen, maliyetlerinin ve borçlarının arttığına dikkati çekti.

Salgının esnaf ve sanatkarları derinden etkilemeye devam ettiğinin altını çizen Palandöken, "Kapalı olduğu süreçte kazancı hiç olmayan esnafımız, kontrollü şekilde açıldıktan sonra da eski kazancına ulaşamadı." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, esnafın kira, fatura, vergi, prim, kredi ödemelerinin arttığını ve bu borçların ödenmesinin imkansız hale geldiğini savunarak, "Yeniden artış gösteren bu salgın ortamında ertelenen borçların ödenmesi şu an için mümkün görünmüyor. Bu noktada acil yapılması gereken yıl sonuna kadar mevcut borçların yeniden ertelenmesi ve esnafın rahat nefes almasının sağlanmasıdır." ifadelerini kullandı.