Tescillenen yerli ve milli ekmeklik buğday tohumu "Kirve"nin tanıtımı yapıldı

SAMSUN (AA) - Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünce 13 yıllık araştırma sonucu geliştirilip tescil edilen yerli ve milli ekmeklik buğday tohumu "Kirve"nin tanıtımı Samsun'da gerçekleştirildi.

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünde görevli ziraat yüksek mühendisleri Hasan Orhan Bayramoğlu, Cemal Şermet ve Yavuz Balmuk tarafından 13 yıldır yürütülen ekmeklik buğday ıslah çalışmaları kapsamında geliştirilen yerli ve milli ekmeklik buğday tohumu çeşidi "Kirve"nin tanıtımı için Bafra Denetleme İstasyonu'nda tarla günü etkinliği düzenlendi.

Törende çiftçiler, Kirve tohumu ekili alanları gezdi.

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Kibar Ak, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yıllık 20 milyon ton üretimle kendi kendine yeten ülkeler arasında bulunduğunu söyledi.

Yerli ve milli tohum çeşitlerinin ülke ekonomisine katkı sağladığını vurgulayan Ak, "Enstitümüz tarafından yürütülen ıslah çalışmaları kapsamında bugüne kadar 6 ekmeklik buğday ve bir yemlik arpa çeşidi tescil ettirilmiştir. Tamamen yerli ve milli imkanlarla 2000'li yılların başlarında geliştirilen Özcan, Sakin ve Canik2003 ekmeklik buğday çeşitleri, yıllarca bölgemiz çiftçileri tarafından ekilerek üretimde yer almıştır. 2012 ve 2014 yıllarında tescil ettirilen Altındane ve Nevzatbey ekmeklik buğday çeşitleriyle ciddi başarı yakalayan enstitümüz, ülke genelinde üreticilerimize ulaşmaya başlamıştır." dedi.

"Kirve" ismiyle yeni yerli ve milli ekmeklik buğday çeşidinin de tescil ettirildiğini dile getiren Ak, "Kirve, yüksek verim ve kalite değerlerine sahip bir çeşittir. Ülkemizin Güney Marmara, Ege, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile sahil Karadeniz Bölgesi için önerilmektedir." ifadelerini kullandı.

Ak, tarımın hafife alınamayacak, ikinci plana atılamayacak bir sektör olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu, pandemi sürecinde en alt kademeden en üst kademeye kadar ilgililer tarafından dile getirildi ve önemi anlaşıldı. İhracatın son yıllarda yaklaşık bir milyar dolar seviyesine çıkması neticesinde dış satım şartıyla buğday ithalatı yanlış aksettiriliyor. Ülkemiz ürettiği buğday ile kendi kendine yetmektedir. Bir arpa, 6 buğday çeşidimiz ile Kirve, inşallah önce kendi bölgemizdeki, daha sonra yetiştirme şartlarının uygun olduğu yerlerde çiftçimizle buluşur. Tabii buğday çeşidi uzun süre emek harcanarak geliştirilen çeşitlerdir."

Cemal Şermet de 13 yıllık çalışma ile Kirve çeşidinin üretildiğini dile getirerek, "Yazlık karakterli ve kılçıklıdır. Beyaz başaklı ve beyaz dane rengine sahiptir. Daneleri iri ve camsı özelliktedir. Yüksek hektolitre ağırlığı, un verimi, saman verimi, protein oranı ve SDS sedimantasyon değeri ile dikkat çekmektedir. Pas hastalıkları olan sarı pas, kara pas ve kahverengi pas, küllemeye ve yatmaya karşı dayanıklıdır." diye konuştu.