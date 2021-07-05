Tersane İstanbul etap etap hizmete girecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı öncülüğünde Tersane İstanbul’da hibrit olarak düzenlenen Türkiye Denizcilik Zirvesi, dün sona erdi. Zirvenin kapanış oturumunda söz alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tersane İstanbul projesine ilişkin bilgiler verdi.

Beyoğlu'na değer katacak

Karaismailoğlu, “Tersane İstanbul önümüzdeki yıl sonu itibarıyla etap etap devreye alınacak. Bittiği zaman müzeleri, tiyatro ve sinema salonları, sosyal alanlarıyla burası İstanbul’a, Beyoğlu’na, Kasımpaşa’ya çok kıymet verecek” diye konuştu. Karaismailoğlu, Tersane İstanbul’un bulunduğu bölgeyi Türkiye’nin sosyal yaşantısına ve ekonomisine kazandırdıklarını da dile getirdi.

Şûra toplanıyor

Türkiye Denizcilik Zirvesi’nde önemli konuların ele alındığına dikkat çeken Karaismailoğlu, “Fikirleri, görüşleri alıp not ettik. Onlar önümüzde ödev, ders olarak önümüzde duracaklar. Projelerimize katkı sunacaklar. Tabii bunlarla bitmiyor. Ekim ayının başında 7. Ulaştırma Şûrası’nı yapıyoruz. Orada ulaşımın tüm metotlarını uluslararası bir şûrada tartışıp konuşacağız. Oraya da çok sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz” şeklinde konuştu.

Ciddi çalışmalar yapıldı

Karaismailoğlu, Türkiye’nin ulaşımın tüm türlerine yönelik ciddi çalışmalar yaptığını hatırlattı. 19 senedir ulaşımda çok sayıda mega projenin hayata geçirildiğini anımsatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti: “İlk etapta kara yolu yatırımlarına ağırlık verildi. Eksiklikler bir bir tamamlandı. Sonrasında havalimanı yatırımları yapıldı. Hava yolu halkın yolu haline getirildi. Raylı sistemlerde de önemli bir atılım yapıldı. İnşallah bu yatırımları arttırarak devam ettireceğiz. Ülkemizi deniz yolunda da daha iddialı konuma geleceğiz. Kanal İstanbul’u devreye alacağız.”

Yük miktarı artacak

Şu anda dünyada denizden taşınan yük miktarının 12 milyar ton olduğunu bildiren Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunun 1.7 milyar tonu Karadeniz’de dolaşıyor. Ama 2030’da bunun iki katına çıkması, dünyada 25 milyar tona, Karadeniz’de ve havzasında 3.5 milyar tona yükselmesi bekleniyor. Burada bugün bile şu an yaşadığımız çok ciddi sıkıntılar var. 2030’a hazırlıklı olmamız gerekiyor. Karadeniz’deki 3.5 milyar tonluk ticaret hareketine mutlaka İstanbul’dan yön vermemiz gerekiyor. 25 milyar tona ulaşacak dünya ticaret hareketliliğinde Türkiye’nin ve İstanbul’un söz sahibi olması gerekiyor. Onun için ciddi projelerle hazırlıklı olmamız gerekiyor.”

Takvim belli oldu

Karaismailoğlu, İstanbul Boğazı’nda oluşacak yoğunluğa Kanal İstanbul’la hazır olmaları gerektiğinin altını çizdi. “Bu sene start vereceğimiz Kanal İstanbul projesini 6 yıl içinde bitirmeyi hedefliyoruz” diyen Bakan Karaismailoğlu, şu açıklamalarda bulundu: “Burada 15 milyar dolar olarak söylediğimiz finansın genel bütçeye yük olmaması için alternatif gelir getirici işlerin planlamasını da bir taraftan yapıyoruz. Burada önemli ölçüde gemi geçişlerinden ciddi bir gelir sağlanacak. Başlıca ana gelir kalemi bu olacak zaten. Bunun dışında burada çok önemli liman yatırımları olacak. Kanal İstanbul yatırımından sonra çok ciddi bir şekilde yine burada bir liman imalatçısı olacak. Yine buna alternatif Karadeniz’de yapacağımız limanlardan da ciddi gelir kaynakları gelecek. Ayrıca Kanal İstanbul rezerv alanı içerisinde yapacağımız gelir getirecek işler, yat limanları var. Kendi ekosistemini üretecek bir Kanal İstanbul üretmeye çalışıyoruz.”

Görüşmeler devam ediyor

Karaismailoğlu, “Dünya üzerindeki böyle büyük projede büyük bütün altyapı firmaları olmak istiyor. Onlar da bizlerle gelip proje hakkında bilgi alıp yine finans ve yapım çalışmalarına hazırlanıyorlar. Süveyş Kanalı’nı ve diğer kanalları yapan dünyanın en büyük altyapı firmalarıyla görüşmelerimiz devam ediyor” diye de ekledi.