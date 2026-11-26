Ters yönde ilerleyen otomobil ölüm saçtı! Ölü ve yaralılar var
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Burdur'da gece saatlerinde ters yönde ilerleyen otomobil, karşı istikametten gelen araçla çarpıştı. Feci kazada 18 yaşındaki Mustafa Eren Baş hayatını kaybederken 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Burdur'da Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde saat 23.00 sıralarında meydana gelen trafik kazası can aldı.
Mustafa Eren Baş (18) yönetimindeki 07 AGM 081 plakalı otomobil, ters yönde ilerlediği sırada Ö.Ö. idaresindeki 15 DR 735 plakalı otomobille çarpıştı.
18 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ
Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Eren Baş olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer otomobilin sürücüsü Ö.Ö. ile A.A.A., H.M.B., M.M.Ö. ve H.E.S. ise yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin araçlardan çıkardığı yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İKİ YARALININ DURUMU AĞIR
Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan A.A.A. ile H.M.B.'nin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Kazada hayatını kaybeden 18 yaşındaki Mustafa Eren Baş'ın cenazesi ise olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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