Hayati Yazıcı, üç sayfalık yazılı açıklamasında, oğlu Mustafa Yazıcı'nın soruşturmaya konu fonlardan şahsen veya şirketleri aracılığıyla herhangi bir kazanç elde etmediğini belirtti. Yazıcı, oğlunun Adil Katılım Bankası'nın ortağı, kurucusu ve yöneticisi olmadığını da ifade etti.

Süreçte masumiyet karinesine ve lekelenmeme hakkına saygı gösterilmesini isteyen Yazıcı, sosyal medya üzerinden yürütüldüğünü öne sürdüğü planlı bir kampanyayla kendisinin ve oğlunun yanı sıra AK Parti'ye de zarar verilmesinin amaçlandığını savundu.

Buna fırsat vermemek için görevinden ayrılma kararı aldığını belirten Yazıcı, kararının görev sorumluluğunun ve kurumsal hassasiyetinin bir gereği olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve yol arkadaşlarına teşekkür eden Yazıcı, "Ben bugün bir makamı bırakıyorum, bir davayı değil. Bir görevi devrediyorum, inancımı değil. Bir unvandan vazgeçiyorum, ilkelerimden değil" ifadelerini kullandı.

Yazıcı, açıklamasının sonunda AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliği görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

OĞLU HAKKINDA ADLİ KONTROL KARARI VERİLMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Borsa İstanbul'da işlem gören bazı hisselerde yatırım fonları aracılığıyla manipülasyon yapıldığı ve suç gelirlerinin şirketler üzerinden aklandığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı'nın da ifadesine başvurulmuştu.

Mustafa Yazıcı'nın mal varlığına yönelik 30 Eylül'de alınan tedbir kararı daha sonra kaldırılmıştı. Soruşturma kapsamında 18 Kasım'da ikinci kez savcılığa ifade veren Mustafa Yazıcı, yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında 17 Kasım'da Mustafa Yazıcı'nın yönetim kurulu başkanvekilliğini üstlendiği Adil Varlık Yönetim AŞ'nin de aralarında bulunduğu dört şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştı. Kayyum atanan diğer şirketler Adil Katılım Bankası AŞ, Adil Tasarruf Finansman AŞ ve Dünya Varlık Yönetim AŞ olmuştu.

HAYATİ YAZICI KİMDİR?

23 Mayıs 1952'de Rize'nin Çayeli ilçesinde dünyaya gelen Hayati Yazıcı, 1975 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

1976 yılında hakim adayı olarak meslek hayatına başlayan Yazıcı, çeşitli ilçelerde hakimlik yaptı. 1984 yılında kamu görevinden ayrılarak serbest avukatlığa başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlığını ve hukuk müşavirliğini de üstlenen Yazıcı, 2001 yılında AK Parti'nin kurucuları arasında yer aldı.

2002 genel seçimlerinde İstanbul milletvekili seçilerek Meclis'e giren Yazıcı, 2002-2007 yılları arasında AK Parti'nin Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

2007 yılında kurulan 60. Hükümet'te Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak görev alan Yazıcı, 2011-2014 yılları arasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yaptı.

2016 yılında AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Yazıcı, 2023 genel seçimlerinde Rize milletvekili seçildi.