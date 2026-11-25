Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, İstanbul'da kamuoyunda Yenidoğan Çetesi olarak adlandırılan suç yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma ile tanındı. Yürütülen tahkikatta, bazı özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerine yatırılan bebeklerin ölümlerine dair iddialar ile hastaneler üzerinden haksız kazanç elde edildiği öne sürülen organize ağ kapsamlı şekilde incelendi. Soruşturma neticesinde çok sayıda şüpheli hakkında adli işlem uygulanırken, hazırlanan iddianame doğrultusunda sanıklar hakkında kamu davası açıldı.

MAKAMINDA TEHDİT EDİLMESİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Soruşturmayı yürüttüğü dönemde makamında uğradığı tehditle de dikkatleri üzerine çeken Yavuz Engin, 2024 yılında yaşanan olayda Mustafa Kemal Zengin'in ziyaretine maruz kaldı. Zengin'in, soruşturma dosyası kapsamında tutuklu bulunan bir şüphelinin tahliye edilmesi için savcı üzerinde baskı kurmaya çalıştığı öne sürüldü. Engin'in şikayeti üzerine başlatılan tahkikatta, makamındaki tehditlerin yanı sıra aracının takip edildiği ve ikametinin gözetlendiği yönündeki iddialar da dava dosyasına eklendi. Toplam 13 sanık hakkında açılan davada Şubat 2026 tarihinde karar çıktı ve Mustafa Kemal Zengin 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılırken bazı sanıkların beraatine hükmedildi; Eylül 2026'da ise istinaf mahkemesi yerel mahkemenin verdiği kararları hukuka uygun buldu.

HSK GÜZ KARARNAMESİYLE VAN'A ATANDI

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından yayımlanan 2026 Yılı Güz Kararnamesi çerçevesinde ülke genelinde kapsamlı bir atama süreci gerçekleştirildi. Kararname doğrultusunda adli yargıda 915, idari yargıda ise 42 olmak üzere toplam 957 hakim ve Cumhuriyet savcısının görev yerleri yeniden düzenlendi. Yayımlanan bu listede Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in Van Cumhuriyet Savcılığı görevine atanması öne çıkan değişiklikler arasında yer aldı.