Türkiye'nin gündemine oturan fon soruşturmasında çarpıcı bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Yeni Şafak'ın edindiği bilgilere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın yüzde 90'ı tamamlandı.

Soruşturma kapsamında 131 fon ve 51 hisse senedini incelemeye alan savcılık, şüpheli para hareketlerini ve borsadaki manipülasyon iddialarını mercek altına aldı.

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) manipülasyon tespitinde bulunduğu 17 hisse senedi hakkında suç duyurusunda bulunduğu, söz konusu hisselerin savcılığın daha önce işlem yaptığı hisseler arasında yer aldığı öğrenildi.

SPK'nın başka hisseler hakkında suç duyurusunda bulunması halinde bunların da soruşturma dosyasına dahil edileceği belirtildi.

TERA AYRI, PUSULA AYRI!

Soruşturma kapsamında bugüne kadar 286 kişi hakkında MASAK raporu hazırlatılırken 235 kişinin de HTS kayıtları incelemeye alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının birbiriyle bağlantılı 4-5 örgütlü yapılanmaya ilişkin açıklamasının ardından soruşturmanın örgüt boyutuna ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Tera Yatırım'ın Emre Tezmen ve Erdin Özel liderliğinde, Pusula Yatırım'ın ise Serdar Turhan liderliğinde iki ayrı suç örgütü yapılanması kapsamında değerlendirilebileceği öğrenildi.

Soruşturmada adli işlem uygulanan diğer aracı kurumların da benzer şekilde ayrı yapılanmalar kapsamında ele alınabileceği belirtiliyor.

Manipülasyonlara zemin hazırladıkları öne sürülen ve haklarında adli işlem yapılan bürokratların dosyadaki konumlarının nasıl değerlendirileceği ise merak konusu oldu.

SORUŞTURMANIN BİLANÇOSU AĞIRLAŞIYOR

Fon soruşturmasında hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 636'ya ulaştı.

Soruşturmanın bugüne kadarki bilançosu şöyle:

131 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.

295 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

50 kişi hakkında yakalama kararı bulunuyor.

181 şirketin mal varlığına tedbir konuldu.

91 şirkete kayyum atandı.

1.867 kara aracı, 4 hava aracı ve 3 deniz aracına el konuldu.

378 taşınmaz hakkında el koyma kararı verildi.

307 şirketin ortaklık payına el konuldu.

551 gerçek kişinin mal varlığı donduruldu.

El konulan taşınır ve taşınmazların, kayyum atanan şirketlerin bünyesindeki varlıkları kapsamadığı belirtildi.

85 KİŞİDEN 44,58 MİLYAR LİRA TAHSİL EDİLDİ

Soruşturmanın mali boyutuna ilişkin ortaya çıkan rakamlar da dikkat çekti.

Gönüllü iade ve geri kazanım çalışmaları kapsamında bugüne kadar 85 kişiden toplam 44 milyar 580 milyon lira tahsil edildi.

DOKUZ ÜLKEDE PARANIN İZİ SÜRÜLÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin yurt dışına kaçırdığı belirlenen paraların Türkiye'ye getirilmesi için de çalışmalarını sürdürüyor.

İngiltere, İsviçre, Lüksemburg, Bahreyn, Yunanistan, Almanya, Çek Cumhuriyeti, İtalya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaklaşık 13 milyar lira karşılığındaki döviz cinsinden varlık donduruldu.

Söz konusu paraların Türkiye'ye getirilerek Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki fon hesabına aktarılması için ilgili ülkelerle temasa geçildi.