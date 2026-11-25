İzmir'de su faturalarını düşürecek karar! 60 liradan 22 liraya indirildi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İzmir'de milyonlarca vatandaşı ilgilendiren su indirimi kararı İZSU Genel Kurulunda oy birliğiyle kabul edildi. Konut abonelerinin ilk 10 metreküplük su tüketiminde yüzde 63 oranında indirime gidilirken iş yeri abonelerinin tarifeleri de yeniden düzenlendi. Yeni fiyatlar 1 Ocak 2027'den itibaren geçerli olacak.
İzmir'de vatandaşların bütçesini rahatlatacak su tarifesi düzenlemesi kabul edildi.
İZSU Genel Müdürlüğünün 2026 yılı Kasım ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci birleşimi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hilal Sadıkoğlu Akar başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıda konut ve iş yeri abonelerine yönelik su ve atık su tarifelerinin yeniden belirlenmesini öngören teklif, genel kurul üyelerinin tamamının desteğiyle kabul edildi.
KONUTLARDA SUYUN METREKÜPÜ 22 LİRAYA DÜŞTÜ
Yeni düzenlemeyle birlikte konut abonelerinin su tüketiminde uygulanan kademeli fiyat tarifelerinde önemli değişikliklere gidildi.
Konut aboneleri için belirlenen yeni metreküp fiyatları şöyle:
0-10 metreküp: 60 TL'den 22 TL'ye
11-20 metreküp: 99,83 TL'den 70 TL'ye
21-40 metreküp: 145 TL'den 140 TL'ye
En yüksek tüketim kademesinde ise mevcut 201,90 TL'lik birim fiyatın korunması kararlaştırıldı.
İŞ YERLERİNE DE İNDİRİM GELDİ
İZSU Genel Kurulunda kabul edilen düzenleme kapsamında iş yeri abonelerinin su faturalarında da indirime gidildi.
İş yerlerinde uygulanacak yeni metreküp fiyatları ise şöyle:
0-10 metreküp: 143,60 TL'den 44 TL'ye
11-20 metreküp: 199,65 TL'den 140 TL'ye
21-40 metreküp: 290 TL'den 280 TL'ye
41 metreküp ve üzeri: 403,80 TL (değişmedi)
30 BÜYÜKŞEHİR ARASINDA EN DÜŞÜK TARİFE
Kabul edilen düzenlemeyle İzmir'in, 30 büyükşehir arasında en düşük su tarifesine sahip şehir konumuna geldiği bildirildi.
Hem konut hem de iş yeri abonelerini kapsayan indirimli tarifeler, 1 Ocak 2027 tarihinde yürürlüğe girecek.