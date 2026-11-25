Magazin dünyasının tanınmış isimlerine yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir dalga daha başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 35 şüpheliden 23'ü gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIK GÖZALTI KARARININ GEREKÇELERİNİ AÇIKLADI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturmanın "fuhuş", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme" ile "uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma" suçlarına yönelik yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şüphelilerin savunmaları, bilgi sahiplerinin tanık sıfatıyla alınan beyanları, ele geçirilen cep telefonları ve dijital materyaller üzerinde yapılan bilirkişi incelemeleri neticesinde hazırlanan raporlar ile gizli tanık anlatımları doğrultusunda, uyuşturucu madde kullanıldığı ya da bulundurulduğu yönünde edinilen şüphe üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiği kamuoyuna duyurulur.”

ÖZCAN DENİZ'DEN İLK AÇIKLAMA

Basına yansıyan haberlere göre avukatlarıyla birlikte adliyeye gelen şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in, gazetecilerin soruları üzerine, “İfade işlemlerini tamamlayalım, sonra açıklama yapacağım” dediği aktarıldı.

İŞTE GÖZALTINA ALINAN 23 İSİM

Özcan Deniz, Burcu Özberk, Deniz Çakır Baykal, Murat Ceylan, Murat Başoğlu, Cansu Taşkın,

Deniz Sözen, Mehmet Can Karcı, Pınar Bent, Ceylan Kaya, Işıl Işık Demir, İbrahim İzzet Özilhan, Burhan Karaca, Cem Güler, Erdal Bozkuş, İbrahim Yılmaz, Saghar Shojaei, İlknur Şahin, Meltem Özkayadan, Seher Grothe Sevdişan, Ufuk Gündoğdu, Onur Yüksel ve Muammer Kapucuoğlu.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan diğer şüphelilere yönelik işlemler sürüyor.