Teröristlerle iş tutanlarla hesaplaşacağız

HDP’nin çağrısıyla 35 il ve 96 ilçede gerçekleştirilen 6-8 Ekim saldırılarında 2 polis şehit oldu, 37 kişi hayatını kaybetmişti.Yasin Börü ve arkadaşlarının PKK’lı teröristlerce katledilmesine sebep olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş şimdi ise CHP’nin “Helallik” çağrısına destek verdi. Ölenler için 7 yıldır hiçbir pişmanlık göstermeyen Demirtaş’ın, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile helalleşmeye verdiği destek, her iki partinin de ikiyüzlü politikasının yeni bir tezahürü olarak değerlendirildi.

Helallik çağrısı PKK'ya

CHP ve HDP arasındaki helalleşme tiyatrosuna tepki gösteren Türkiye Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Orhan Kandemir, şunları dile getirdi: “CHP tarafından yapılan ‘Helallik’ çağrısı zaten bize samimi gelmemişti. Onların HDP ve terör örgütü PKK ile helalleşeceğini en başından beri vurguluyoruz. Bu helalleşmenin bizimle hiçbir alakası yoktur. Bu şekilde siyaset yapılması hepimizi üzüyor. PKK tarafından planlanmış, HDP tarafından da organize edilerek, bir iç savaş çıkartma girişimi olan ve onlarca insanımızın hayatını kaybettiği olaya öncülük eden bir kişinin bu açıklamaları iki partinin de ikiyüzlü politikalarının en büyük örneğidir. Yasin Börü’nün ve arkadaşlarının şehit edilen diğer kardeşlerimizin hakkını veremeyecekler. Teröristlerle helalleşmek toplumsal uzlaşmayı sağlamaz. Hellaleşilecekse 6-8 Ekim’de şehit olan insanların aileleriyle, şehit aileleriyle, gazilerle helalleşilsin. Toplumsal uzlaşma ancak öyle sağlanır.”

Hesaplaşmadan olmaz!

Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz da, şunları ifade etti: “Kılıçdaroğlu’nu dinlerken şok olduğumuzu bildirmek istiyor ve Genel Başkana soruyoruz: Sayın Genel Başkan, sırtını terör örgüt PKK’ya dayayarak ülkemizin bölünmez bütünlüğüne göz dikmiş hainlerle kol kola yürürken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile nasıl helalleşeceksiniz? Kravatlı terörist Selahattin Demirtaş için güzelleme yaparken, Yasin Börü’nün annesiyle nasıl helalleşeceksiniz? 15 Temmuz hain darbe girişimine ‘tiyatro’ derken, aziz şehitlerimizin yakınlarıyla, kahraman gazilerimizle nasıl helalleşeceksiniz? Terörist cenazelerinde fink atan milletvekilleri, teröristleri hapishanelerde ziyaret ederken, PKK’ya ‘terör örgütü diyemezken’, şehit ailelerimiz ve gazilerimizle nasıl helalleşeceksiniz? Bizler vatana ihanet eden hainlerle kol kola yürüyenlerle elbet bir gün hesaplaşacağız.”

CHP ve HDP’nin ortak söylemi

Diyarbakır Şehit Aileleri Yardımlaşma Dernek Başkanı Rıdvan Işık ise, şunları kaydetti: “Bu iş birilerinin atıp diğerlerinin ise tutması gibidir. ‘Helalleşme’ kelimesi HDP ile CHP’nin birlikte karar verip ortaya attıkları siyasi bir söylemden ibarettir. Bu ülkede helalleşilmesi gereken bir zümre var ise o da vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna bedel ödeyen şehit aileleri ve kahraman gazilerimizdir. Bizler de şehit ve gazi aileleri olarak teröre, siyasi uzantılarına ve bunlar ile ittifak içerisinde olanlara hakkımızı helal etmiyoruz. Terörle mücadelenin aynı kararlılıkla devam etmesini istiyoruz. Kimsenin terör örgütleri ve siyasi uzantılarını devletimiz ile aynı kefeye koymak suretiyle aynı zemine çekmesini kabul edemeyiz. Çözüm sürecinde yapılan hataların bedelini ülke olarak ödedik. Şimdi benzer bir politika ile terör sevicilerini aklamaya çalışanları kınıyor ve lanetliyoruz.”