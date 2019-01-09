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Teröristlerin servis şoförleri! Her şeyi itiraf etti

Diyarbakır'da, PKK'lı teröristleri aracıyla taşımakla suçlanan eski HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 10 yıldan 26 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

09 Ocak 2019 Çarşamba 11:27
Teröristlerin servis şoförleri! Her şeyi itiraf etti

Diyarbakır'da çukur kazarak saldırılar gerçekleştiren teröristleri, aracıyla taşıyan HDP’li Demirel hakkında, 26 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Sur ilçesinde, yaklaşık 3 yıl önce çukur kazarak saldırılar gerçekleştiren PKK'lı teröristleri aracıyla taşımakla suçlanan eski HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak”, “terör örgütü propagandası yapmak”, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” ile “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” suçlarından, 10 yıldan 26 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Her şeyi itiraf etti

İddianamede, geçen yıl Ankara'da düzenlenen operasyonda üzerinde sahte kimlikle yakalanan terörist M.Y'nin ifadesi de yer aldı. M.Y'nin ifadesinde, Ziya Pir ve Feleknas Uca'yı birer kez Çağlar Demirel'in ise birkaç kez kırsala gelip teröristleri Sur bölgesine götürdüğüne şahit oldum. Örgüt mensupları sivil giyimli olarak götürülüyordu. Hatta milletvekillerinin araçları aranmadığından rahat götürüldüklerinden bahsediliyordu” dedi. İddianamede, Demirel'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarında yapılan incelemede, terör örgütü PKK/KCK elebaşı Abdullah Öcalan'ı “önder”, teröristleri “şehit” olarak nitelendirerek terör örgütünün, cebir ve şiddet içeren saldırılarını meşru göstermeye çalıştığı belirtildi.

Talimatlar Kandil'den

Terör örgütü PKK/YPG’nin siyasi kolu HDP’nin vekili hakkında hazırlanan iddianamede,Çağlar Demirel'in kırsalda bulunan PKK'lı teröristleri eylemlerde bulunmak üzere Sur ilçesine getirdiği, örgüt mensuplarıyla görüştüğü, bu eylemi örgütün emir ve talimatlarıyla örgütün amacı doğrultusunda gerçekleştirdiği anlaşılmıştır” ifadeleri yer aldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 11:27
  1. Ankara
  2. Diyarbakır
  3. HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel

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