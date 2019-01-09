Teröristlerin boynunu vurmak vaciptir

Yeni Akit Ankara

Partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Bugün Türkiye’nin, bekasını temin ve takviye etmek amacıyla Fırat’ın doğusu ve ya batısı demeden ileri atıldığını, bu uğurda kararlılığını gösterebilir. Dün akıntıya karşı kürek çekmek beyhude çabaydı. Ancak bugün kendi akınımızın yönünü tayin edecek müteyakkız bir mevkie gelişimiz hakikaten göz kamaştırıcı bir gelişmedir” ifadelerini kullandı.

“Yüz yıl önce aciz düşmüştük, biçilen kefene gövdemizi uzatmıştık. Fakat o günler geride kaldı, dev doğruldu” diyen Bahçeli, “Türk milleti bekasını müdafaa etmek için belalara deyim yerindeyse savaş açtı, cephe açtı, tavır aldı. Türkiye hem diplomasiyle hem de askeri caydırıcılık vasfıyla sahadadır, masadadır, aktif şekilde meydandadır. Dört parçalı Kürdistan komplosu her düzeyde tırpan yemiştir. Türkiye hiçbir tehdidi alttan almamış, göz yummamıştır. Bugün Fırat’ın doğusu fitnenin boynudur. Bu boyun vurulmalıdır, bu boyun bedeninden koparılmalıdır. Refakatçisi emperyalizm olan Rojava projesi tedavülden kaldırılmalıdır. Suriye ve Irak’ın toprak bütünlüğünü sakatlayacak, Türkiye’nin milli güvenliğini sabote edecek her türlü mütecaviz tertibe karşı uyanık olmak zaruridir. Zahmetsiz rahmet olmayacağına göre, zahmetlere katlana katlana huzur ve zafer şafağına inanıyor ve milletçe ulaşacağımızı ümit ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

“Hainlerin Kürt kökenli kardeşlerimizle alakası yoktur”

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den geri çekilme iradesine kuşkuyla baktıklarını, ihtiyatla yaklaştıklarını bildiren Bahçeli, bir dediği diğerini tutmayan, sabah başka, akşam başka konuşan bir şahsın ne dediğinden daha çok ne yapmak istediğini, neleri amaçladığını yorumlamanın en mantıklı yol olduğunu ifade etti.

Bahçeli, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un Türkiye’ye gelmeden tavaf ettiği İsrail’de skandal bir açıklamaya imza attığını anımsatarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Fren tutmayan bu doğan görünümlü şahin, Ankara’nın ABD ile tam koordinasyon halinde olmadığı sürece Suriye’ye askeri harekat yapmamasını zehirli bir dille beyan etmiştir. Bolton musun, Dalton musun bilmem ama şunu açıkça sorarım: Türkiye bağımsız ve egemen bir devlet olarak neyi nasıl yapacağını sana ve patronlarına mı soracaktı? Bu ne küstahlıktır? Nasıl bir terbiyesizliktir? Trump’a diyorum, Pompeo’ya sesleniyorum, Bolton’a duyuruyorum: Müttefiki olduğunuz insan kasaplarının, bölücü hainlerin Kürt kökenli kardeşlerimizle en ufak ilgi ve alakaları kesinlikle yoktur. Bunlar teröristtir, katildir, canidir. Görüldükleri yerde imhaları vaciptir.”

“PKK/YPG başka, Kürtler başkadır”

“PKK/YPG’yi Kürt kökenli kardeşlerimizle ilişkilendirmek ahlaksız bir sapmadır, adi bir saptırmadır, alçak bir sapkınlıktır” ifadesini kullanan Devlet Bahçeli, “Kürt kökenli kardeşlerimize sevgi ve hürmetimiz tarifsizdir. Onlarla hiçbir alıp veremediğimiz yoktur, olamayacaktır. PKK/YPG başka, Kürtler başkadır. Şayet konu Kürt kökenli kardeşlerimiz ise onları Washington değil, Brüksel değil, Paris değil, Berlin değil, Londra değil; tarih şahittir ki Ankara sevecek, Türk milleti ölüm pahasına kucaklayacaktır. Kürt kökenli kardeşlerimize Trump ve evanjelist kadrosunun muhabbeti yalandır, riyadır, sahtedir, aslı astarı yoktur” diye konuştu.

“ABD, acaba Türkiye ile Suriye’nin sıcak çatışmaya girmesi için PKK/YPG ile bir kumpas mı hazırlamaktadır?” sorusunu yönelten Bahçeli, ABD’nin Suriye’den çekilme kararını “oyun ve stratejik oyalama” olarak niteledi.

Devlet Bahçeli, “ABD ne yaparsa yapsın, kim ne derse desin Türkiye Fırat’ın doğusuna hak için, adalet için, hukuk için, beka için, mazlumların güvenliği için girmeli, gereğini yapmalıdır. Başkalarının ne diyeceğiyle ilgilenemeyiz. PKK/YPG’nin kökünün kazınması için altın fırsat önümüzdedir. MHP, terörle haklı mücadelede hükümetin arkasındadır, tam destekçisidir” dedi.

”Nato mermer nato kafa”

Türkiye’nin azimle sürdürdüğü terörle mücadelesinden küresel ve bölgesel mihrakların rahatsızlığının normal olduğunu dile getiren Bahçeli, şöyle devam etti:

“Normal olmayan, Türkiye’deki bazı kesim ve çevrelerin gocunması ve sızlanmasıdır. Bunlara ‘memleket’ diyoruz, ‘menfaat’ anlıyorlar; ‘millet’ diyoruz ille de ‘zillet’ ısrarındalar. Ne yapsak boş, ne desek anlamsız. Nato mermer nato kafa. Bunlar aynı tas aynı hamam. CHP’nin hali pürmelali, diğer siyasi hısım ve lekeli ortaklarının ahvali çok söze hacet bırakmıyor. Tükenmişler, sıfırı çoktan tüketmişler. Terörle mücadele edildikçe CHP’nin keyfi kaçıyor. PYD/YPG/PKK’nın sonu göründükçe CHP’yle birlikte uzatmalı ortağı HDP ve diğerleri çıldırıyor, çılgına dönüyor. Bunların çiğ süt emdiklerinden karınları ağrıyor."

“Türkiye’nin omurgasını kırmak CHP-HDP’ye yakışan bir utanmazlıktır”

“Sayın Cumhurbaşkanının ‘Fırat’ın doğusuna her an girebiliriz’ demesinin üzerinden çok geçmeden cevap CHP’den gelmiş, şedit tepki HDP’den işitilmiştir” değerlendirmesinde bulunan Bahçeli, “Öyle ya, PKK/YPG’nin sinsi avukatı olmak kolay değildir. Türkiye’yi omuzlamak yerine omurgasını kırmak tam da CHP-HDP’ye yakışan bir utanmazlıktır. CHP’nin itirazları, diyalog önerileri, sorunları barışçıl yollardan çözme çağrısı arızalıdır, marazidir. Eğer CHP yönetimi Fırat’ın doğusuna girilmesine hâlâ itiraz ediyorsa tavsiyem, koşa koşa terörist yandaşlarıyla buluşup etten duvar örmeleridir. Bilsinler ki duvar varsa yıkılır, Türk milletini durdurmaya hiçbir art niyetli güruhun gücü yetmez. Cumhur İttifakı geleceği planlarken, Türkiye’nin önündeki yüzyılların hazırlığını şimdiden yaparken, zilletin failleri, Türk askerine psikolojik harekat yapan sefiller layığını bulacaklardır” dedi.