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Teröristler kaçtı ama Mehmetçikten kurtulamadı

TSK'nın önceki gün Gabar'a düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili detaylar ortaya çıkıyor. Yapılan araştırmalar sonucu, etkisiz hale getirilen 5 teröristten 3'ünün geçtiğimiz günlerde Bestler-Dereler bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist gruptan kaçtığı öğrenildi.

09 Ağustos 2018 Perşembe 09:15
Teröristler kaçtı ama Mehmetçikten kurtulamadı

Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bestler Dereler’deki temastan kaçan teröristlerin kaçış güzergâhının Gabar istikameti olduğu anlaşılınca Gabar’dan komandolar kaçış istikametini kapatacak şekilde sızdılar. İlk temas Kapanlı/Alkemer bölgesinde sağlandı. Ardından, operasyona destek veren Hava Kuvvetleri uçakları ile koordineli olarak Bestler Dereler’den kaçanlar, Gabar’da buluşmaya çalıştıkları grupla birlikte etkisiz hâle getirildi

KOMANDOLAR HER YERDE

 Bestler Dereler ve Gabar’da sürekli baskı altında tutulan teröristler hareket ettikleri her istikamette operasyonlardan kurtulamıyor. Komandoların Şırnak, Bestler Dereler, Gabar ve diğer bölgelerdeki operasyonları da yoğun olarak devam ediyor.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 09:15
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  4. gabar

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