Teröristbaşının mesajı MHP’ye mi PKK’ya mı?

İşte Ali Karahasanoğlu'nun o yazısı...

TBMM çatısı altında oluşturulan ‘Terörsüz Türkiye’ komisyonu içinden 3 kişilik heyetin İmralı ziyareti tartışılmaya devam ediyor.Kimi soruyor, “Ne ile gittiniz?”

Kimi soruyor “ne konuştunuz”.

Kimi soruyor; “ne yediniz ne içtiniz?”

Görüşme sonrası her zamanki gibi DEM’liler konuşmaya çok meraklı.

Süreci baltalamak için mi, kendi lehlerine avantaj sağlamak için mi, ulusalcıları kışkırtıp Terörsüz Türkiye'yi engellemek için mi konuşuyorlar, kestirmek pek mümkün değil.

Hani konuştuklarında bir anlam olur, başı sonu belli olur, “yürüyen süreç hakkında bize bilgilendirme yapıyorlar” der saygıyla karşılarım.

Ama yaptıkları açıklamayla, net bir çıkarımda bulunmanız pek mümkün değil.

Hatta sol gösterip sağ vuruş bile yapılması mümkün.

Mesela son görüşmeyle ilgili olarak DEM Milletvekili Gülistan Koçyiğit’in açıklamasına göre, Öcalan, süreci ‘tarihi’ olarak nitelemiş. 27 Şubat çağrısının devlet katında da bir mutabakata dayandığını iddia etmiş.

Eeee?

Ne yapalım yani?

Devlet katında bir mutabakat olduğunu İmralı’daki zattan mı öğrenmeye ihtiyacımız var?

Koçyiğit, açıklamasının sonrasında da “Öcalan ‘Bu sefer mutlaka başarmak gerekir, aksi halde darbe mekaniği devreye girebilir’ dedi” buyurmuş.

Haydi bakalım size yeni bir tartışma konusu.

Koçyiğit işaret fişini çaktı.

Devamı da geldi. TV100’de Talat Atilla’nın konuğu olan AKP eski Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, “darbe mekaniği” ifadesini biraz daha açmış.

Öcalan’ın İmralı Heyeti’ne ‘Süreç başarılı olmazsa MHP içinde Devlet Bey’e darbe yapılacak’ dediğini iddia etmiş..

