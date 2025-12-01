  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

ABD ve Suriye'den DEAŞ'a ortak operasyon

İsrail ordusundan iPhone kararı: Android telefonlar yasaklandı

Halil Konakcı'dan Papa ziyaretini eleştiren laik kitleye: Ya sizin papanız değil mi o, sevinmeniz lazım!

Son dakika! İşte ‘emanetçi’nin yeni A Takımı! CHP’nin yeni parti meclisi üyeleri belli oldu

Fidan'dan İslam dünyasına uyarı: İç ihtilaflar zamanı boşa harcatıyor

Rusya'dan 'KAIROS' ve 'VIRAT' Mesajı: Saldırıları terör eylemi olarak kınadılar

KIZILELMA'nın füzesi dünya basınında: Türkiye yeni bir çağ başlattı

Geçen hafta can almıştı! Bağırsak patlatan eşek şakası...

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Laricani, Hakan Fidan’ın İran ziyaretini böyle paylaştı: Evinize hoş geldiniz

Önce il binasından yaka paça atıldı şimdi de parti meclisinden: Her şey çok güzel olacaktı ama her şey çok kısa sürdü
Gündem Teröristbaşının mesajı MHP’ye mi PKK’ya mı?
Gündem

Teröristbaşının mesajı MHP’ye mi PKK’ya mı?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Teröristbaşının mesajı MHP’ye mi PKK’ya mı?

Yeniakit yazarı Ali Karahasanoğlu, "Teröristbaşının mesajı MHP’ye mi PKK’ya mı?" başlıklı yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı. Karahasanoğlu, "Eğer gerçekten söylendiyse, esas amacının dışında tartıştırıp duracak. Eğer bu söz kullanıldıysa, benim tahminim mesaj MHP’ye değil. MHP’nin bugünkü yönetimine hiç değil. Mesaj PKK’ya" dedi.

İşte Ali Karahasanoğlu'nun o yazısı...

TBMM çatısı altında oluşturulan ‘Terörsüz Türkiye’ komisyonu içinden 3 kişilik heyetin İmralı ziyareti tartışılmaya devam ediyor.Kimi soruyor, “Ne ile gittiniz?”

Kimi soruyor “ne konuştunuz”.

Kimi soruyor; “ne yediniz ne içtiniz?”

Görüşme sonrası her zamanki gibi DEM’liler konuşmaya çok meraklı.

Süreci baltalamak için mi, kendi lehlerine avantaj sağlamak için mi, ulusalcıları kışkırtıp Terörsüz Türkiye'yi engellemek için mi konuşuyorlar, kestirmek pek mümkün değil.

 

Hani konuştuklarında bir anlam olur, başı sonu belli olur, “yürüyen süreç hakkında bize bilgilendirme yapıyorlar” der saygıyla karşılarım.

Ama yaptıkları açıklamayla, net bir çıkarımda bulunmanız pek mümkün değil.

Hatta sol gösterip sağ vuruş bile yapılması mümkün.

Mesela son görüşmeyle ilgili olarak DEM Milletvekili Gülistan Koçyiğit’in açıklamasına göre, Öcalan, süreci ‘tarihi’ olarak nitelemiş. 27 Şubat çağrısının devlet katında da bir mutabakata dayandığını iddia etmiş.

Eeee?

Ne yapalım yani?

 

Devlet katında bir mutabakat olduğunu İmralı’daki zattan mı öğrenmeye ihtiyacımız var?

Koçyiğit, açıklamasının sonrasında da “Öcalan ‘Bu sefer mutlaka başarmak gerekir, aksi halde darbe mekaniği devreye girebilir’ dedi” buyurmuş.

Haydi bakalım size yeni bir tartışma konusu.

Koçyiğit işaret fişini çaktı.

 

Devamı da geldi. TV100’de Talat Atilla’nın konuğu olan AKP eski Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, “darbe mekaniği” ifadesini biraz daha açmış.

Öcalan’ın İmralı Heyeti’ne ‘Süreç başarılı olmazsa MHP içinde Devlet Bey’e darbe yapılacak’ dediğini iddia etmiş..

YAZIYI OKUMAK İÇİN...

Cumhuriyet gazetesi anketi kendi yalanlarını ortaya çıkardı! Ali Karahasanoğlu’ndan bomba yorum İşte meslek gruplarının siyasi parti tercihi!
Cumhuriyet gazetesi anketi kendi yalanlarını ortaya çıkardı! Ali Karahasanoğlu’ndan bomba yorum İşte meslek gruplarının siyasi parti tercihi!

Gündem

Cumhuriyet gazetesi anketi kendi yalanlarını ortaya çıkardı! Ali Karahasanoğlu’ndan bomba yorum İşte meslek gruplarının siyasi parti tercihi!

Ali Karahasanoğlu’ndan Fehmi Koru'ya sert sorular! ‘Menderes’i asanları, şimdi bize Menderes diye tanıtıyorlar’
Ali Karahasanoğlu’ndan Fehmi Koru'ya sert sorular! ‘Menderes’i asanları, şimdi bize Menderes diye tanıtıyorlar’

Gündem

Ali Karahasanoğlu’ndan Fehmi Koru'ya sert sorular! ‘Menderes’i asanları, şimdi bize Menderes diye tanıtıyorlar’

Mahmut Arıkan’ın metin yazarı CHP’li mi, DEM’li mi? Ali Karahasanoğlu yazdı
Mahmut Arıkan’ın metin yazarı CHP’li mi, DEM’li mi? Ali Karahasanoğlu yazdı

Gündem

Mahmut Arıkan’ın metin yazarı CHP’li mi, DEM’li mi? Ali Karahasanoğlu yazdı

Karahasanoğlu’ndan İmralı’ya itiraz edenlere Hodri Meydan! İmralı’ya gitmeyenleri, alkışlayacağım, bir şartla..
Karahasanoğlu’ndan İmralı’ya itiraz edenlere Hodri Meydan! İmralı’ya gitmeyenleri, alkışlayacağım, bir şartla..

Gündem

Karahasanoğlu’ndan İmralı’ya itiraz edenlere Hodri Meydan! İmralı’ya gitmeyenleri, alkışlayacağım, bir şartla..

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23