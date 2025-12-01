  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gıda Maraş’ın asırlık lezzetine Avrupa’dan tescil!
Gıda

Maraş’ın asırlık lezzetine Avrupa’dan tescil!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Maraş’ın asırlık lezzetine Avrupa’dan tescil!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Maraş çöreğinin Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili aldığını duyurdu. Böylece Türkiye’nin AB tescilli ürün sayısı 44’e yükseldi.

Kahramanmaraş’ın yüzyıllardır ramazan sofralarında yer alan geleneksel tatlarından biri olan Maraş çöreği, Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili alarak uluslararası arenada da resmen tanındı.  Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Maraş çöreğinin Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını bildirdi. Yumaklı, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

 

Kahramanmaraş'ın asırları aşan lezzetlerinin sınırları da aşmaya devam ettiğini belirten Yumaklı, "Maraş çöreği, Çağlayancerit cevizi ve Maraş tarhanasından sonra AB tarafından tescillenen bir başka Kahramanmaraş lezzeti oldu. Böylelikle AB'den tescilli ürün sayımız 44'e yükseldi." ifadelerini kullandı.

 

Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgilere göre Maraş çöreği, kendine özgü yapımı, taş fırında pişirilmesi ve geleneksel üretim yöntemiyle öne çıkıyor. Maraş çöreği, yüzyıllardır ramazan sofralarının da vazgeçilmez lezzeti olarak biliniyor.

İDDEF’ten Sudanlı Mağdur Ailelere Acil Gıda ve İnsani Yardım Desteği
İDDEF’ten Sudanlı Mağdur Ailelere Acil Gıda ve İnsani Yardım Desteği

Aktüel

İDDEF’ten Sudanlı Mağdur Ailelere Acil Gıda ve İnsani Yardım Desteği

Bingöl’de okulda korkutan gıda şüphesi: 120 öğrenci hastanelik oldu
Bingöl’de okulda korkutan gıda şüphesi: 120 öğrenci hastanelik oldu

Sağlık

Bingöl’de okulda korkutan gıda şüphesi: 120 öğrenci hastanelik oldu

Hacettepe Üniversitesi ve Sabri Ülker Vakfı, "Gıda ve Beslenme Okuryazarlığı Uygulama Alanı" için iş birliği yaptı
Hacettepe Üniversitesi ve Sabri Ülker Vakfı, “Gıda ve Beslenme Okuryazarlığı Uygulama Alanı” için iş birliği yaptı

Ekonomi

Hacettepe Üniversitesi ve Sabri Ülker Vakfı, “Gıda ve Beslenme Okuryazarlığı Uygulama Alanı” için iş birliği yaptı

Korkutan uyarı: Türkiye'de satacak gıda ürünü bulamayabiliriz
Korkutan uyarı: Türkiye'de satacak gıda ürünü bulamayabiliriz

Ekonomi

Korkutan uyarı: Türkiye'de satacak gıda ürünü bulamayabiliriz

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Önce il binasından yaka paça atıldı şimdi de parti meclisinden: Her şey çok güzel olacaktı ama her şey çok kısa sürdü
Gündem

Önce il binasından yaka paça atıldı şimdi de parti meclisinden: Her şey çok güzel olacaktı ama her şey çok kısa sürdü

Dördüncü kez ‘emanetçi’ olarak CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'in hazırladığı Parti Meclisi listesine 49 kişi yerini korurken, 32 yeni ..
Karadeniz semalarında tarihi an! MSB'den apar topar açıklama geldi
Gündem

Karadeniz semalarında tarihi an! MSB'den apar topar açıklama geldi

Milli Savunma Bakanlığı, Bayraktar KIZILELMA’nın Karadeniz üzerinde bir uçağı tespit edip GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Hava-Hava Füzesi ile başarıyl..
Son dakika! İşte ‘emanetçi’nin yeni A Takımı! CHP’nin yeni parti meclisi üyeleri belli oldu
Gündem

Son dakika! İşte ‘emanetçi’nin yeni A Takımı! CHP’nin yeni parti meclisi üyeleri belli oldu

Dördüncü kez ‘emanetçi’ olarak CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel ile Silivri'de yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun hazırladığı ortak..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23