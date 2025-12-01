  • İSTANBUL
İsrail ordusundan iPhone kararı: Android telefonlar yasaklandı
Dünya

İsrail ordusundan iPhone kararı: Android telefonlar yasaklandı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
İsrail ordusundan iPhone kararı: Android telefonlar yasaklandı

İsrail Savunma Kuvvetleri, üst düzey komuta kademesinde siber tehditlere karşı korumayı artırmak amacıyla mobil cihaz kullanım kurallarını değiştirdi. Yarbay ve üzeri rütbedeki subaylar için resmi hatlarda Android telefon kullanımı yasaklanırken, güvenlik protokollerini standartlaştırmak amacıyla iPhone zorunlu hale getirildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), üst düzey komuta kademesinde siber güvenlik önlemlerini en üst düzeye çıkarmak için önemli bir karar aldı. Ordu Radyosu ve Jerusalem Post'un aktardığı bilgilere göre, IDF yarbay ve üzeri rütbedeki subayların mobil cihaz kullanımında köklü bir değişikliğe gitti.

 

ANDROİD YASAKLANDI, İPHONE ZORUNLU

Alınan kararla birlikte, üst rütbeli subayların kullandığı resmi hatlarda Android işletim sistemine sahip telefonların kullanımı yasaklandı. Kararın gerekçesi olarak, gizli askeri bilgilere yönelik siber tehditlere karşı daha sıkı bir koruma oluşturulması gösterildi.

  • Karar, Yarbay ve üzeri rütbedeki tüm subayları kapsıyor.

  • Bu rütbedeki subaylar için standart ve daha kolay yönetilebilir güvenlik protokolleri nedeniyle iPhone kullanımı zorunlu hale getirildi.

 

GİZLİ ASKERİ BİLGİLERE KORUMA

Yetkililer, bu adımla üst düzey subayların telefonlarına yönelik izinsiz erişim riskinin azaltılmasını ve güvenlik süreçlerinin standartlaştırılmasını hedeflediklerini belirtti.

IDF'nin mobil işletim sistemini tek bir marka (Apple) üzerinden yürütmesi, güvenlik kontrollerinin, yazılım güncellemelerinin ve sızma tespit süreçlerinin çok daha kolay ve hızlı yönetilmesine olanak tanıyacak.

 

