Üretici ile pazar/market arasındaki fark açıldı!
TZOB’un Kasım ayı verilerine göre, üretici ve market fiyatları arasındaki fark en çok mandalinada yüzde 392,86 ile görüldü. Mandalina 4,9 kat, portakal 3,1 kat, ıspanak 3 kat, maydanoz, havuç ve kuru incir 2,9 kat fazlaya satıldı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kasımda markette 42 ürünün 18'inde fiyat artışı olurken 24'ünde fiyat azalışının görüldüğünü bildirdi. Bayraktar, kasım ayı üretici ve market fiyatları ile girdi maliyetlerindeki değişimlere ilişkin açıklama yaptı. Bazı marketlerde düşük kalibreli, standart dışı veya kampanya amaçlı ürünlerin daha düşük fiyatla satılmasının olağan bir durum olduğunu aktaran Bayraktar, TZOB'un paylaştığı rakamların ise tüm bölgelerdeki farklı satış kanallarından alınan fiyatların ortalamasına dayandığını ve sahadaki gerçek tabloyu yansıttığını belirtti.