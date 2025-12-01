Üretici ile pazar/market arasındaki fark açıldı!

Bayraktar, kasımda üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 392,86 ile mandalinada görüldüğünü kaydederek, mandalinadaki fiyat farkını yüzde 206,87 ile portakal, yüzde 203,80 ile ıspanak, yüzde 191,39 ile maydanoz ve yüzde 189,17 ile havucun takip ettiği vurguladı. Mandalinanın 4,9 kat, portakalın 3,1 kat, ıspanağın 3 kat, maydanoz, havuç ve kuru incirin 2,9 kat fazlaya satıldığına işaret eden Bayraktar, "Üreticide 6 lira 20 kuruş olan mandalina 30 lira 56 kuruşa, 16 lira 80 kuruş olan portakal 51 lira 55 kuruşa, 17 lira 53 kuruş olan ıspanak 53 lira 27 kuruşa, 5 lira 9 kuruş olan maydanoz 14 lira 82 kuruşa, 11 lira olan havuç 31 lira 81 kuruşa markette satıldı. Kasımda fiyatı en fazla artan ürün markette pırasa üreticide ise patates olurken fiyatı en fazla düşen ürün markette marul, üreticide portakal olarak kayıtlara geçti. Kasımda markette 42 ürünün 18’inde fiyat artışı, 24'ünde fiyat düşüşü oldu." ifadelerini kullandı.