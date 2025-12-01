Mustafa Kemal Papa'nın ziyaretine izin vermedi! iddiasına Tarihçi yazar Mustafa Armağan'dan cevap

Sosyal medyada bir süredir dolaşan “Mustafa Kemal, Papa’nın Türkiye ziyaretine müsaade etmedi” iddiası, Akit TV’de yayımlanan “Kayıtdışı Tarih” programının da gündemine taşındı. Programda soruyu yanıtlayan Yeni Akit yazarı Mustafa Armağan, bu söylemin tarihsel dayanağı olmadığını dile getirdi.

“1925’TE LAİKLİK BİLE YOK, BÖYLE BİR ŞEY MÜMKÜN MÜ?”

Armağan, 1925 yılıyla ilişkilendirilen iddiaya değinerek, o dönemde henüz laiklik ilkesinin anayasaya bile girmediğini hatırlattı. “1925 yılında Papa’nın Türkiye’ye resmi bir ziyaret talebinde bulunması, Atatürk’ün de buna izin vermemesi gibi bir tablo tarihsel olarak mümkün değil.” görüşünü dile getiren Armağan, Atatürk’ün ismi üzerinden üretilen efsanelere tepki gösterdi.

Bu tür anlatıların, “Atatürk’ü arkalarına alıp her istediklerini söyleme hakkı olduğunu düşünen belli bir çevre tarafından” yaygınlaştırıldığını ifade eden Armağan, kendisini Atatürkçü olarak tanımlayan birçok kişinin bile böyle bir olayın yaşanmadığını söylediğini vurguladı.

“1964 ÖNCESİ PAPA’LAR YURT DIŞI RESMİ ZİYARET YAPMIYORDU”

Mustafa Armağan, iddiayı tarihsel bağlama oturtmak için Katolik dünyasının pratiğine de dikkat çekti. 1964 yılından önce hiçbir Papa’nın yurtdışına resmi devlet ziyareti gerçekleştirmediğini belirten Armağan, bu nedenle “1925’te Papa Türkiye’ye gelmek istedi, Atatürk de izin vermedi” şeklindeki söylemin tarihsel gerçeklerle çeliştiğini ifade etti.

Armağan, sosyal medya platformu X’te bu iddianın gündem yapılmasına da tepki göstererek, “1964’ten önce Papalar zaten resmi ziyaret yapmıyor; böyle bir ziyaret talebinin söz konusu olması bile mümkün değil, buna rağmen bu yalan TT yapıldı.” değerlendirmesinde bulundu.