  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Van'da Önemli Adım! İran Başkonsolosluğu Açılıyor!

Suriye’nin güneydeki tehlikeye karşı seçenekleri: Masada 3 yol var

Alın size rakamlar! BAE ile ne işimiz var öyle mi laikçiler?

Üç bakanlık harekete geçti! Akran zorbalığına karşı kapsamlı mücadele

Dünyayı şok eden gelişme: Katil Netanyahu affını istedi!

İran’da kritik görüşme trafiği: Bakan Fidan: İsrail yayılmacılığı bir an önce durdurulmalı

Sanayide temiz üretim dönemi başlıyor 6000 tesise yeşil dönüşüm belgesi

Papa’nın gelişine ilk tepki Hüseyin Çevik Hoca’dan geldi! ‘Ne işi var elin cünübünün burada!’

AK Parti-MHP-DEM Parti ittifakı olabilir mi? Merak edilen sorunun cevabı geldi

Türkiye uzay yolculuğunda yeni bir sayfa açtı! FGN TUG S01 Uzayda
Gündem Mustafa Kemal Papa'nın ziyaretine izin vermedi! iddiasına Tarihçi yazar Mustafa Armağan'dan cevap
Gündem

Mustafa Kemal Papa'nın ziyaretine izin vermedi! iddiasına Tarihçi yazar Mustafa Armağan'dan cevap

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Akit Tv’de yayımlanan “Kayıtdışı Tarih” programında konuşan Yeni Akit yazarı tarihçi Mustafa Armağan, “Atatürk Papa’nın Türkiye ziyaretine izin vermedi” iddiasının tarihsel gerçeklerle bağdaşmadığını savundu.

Sosyal medyada bir süredir dolaşan “Mustafa Kemal, Papa’nın Türkiye ziyaretine müsaade etmedi” iddiası, Akit TV’de yayımlanan “Kayıtdışı Tarih” programının da gündemine taşındı. Programda soruyu yanıtlayan Yeni Akit yazarı Mustafa Armağan, bu söylemin tarihsel dayanağı olmadığını dile getirdi.

“1925’TE LAİKLİK BİLE YOK, BÖYLE BİR ŞEY MÜMKÜN MÜ?”

Armağan, 1925 yılıyla ilişkilendirilen iddiaya değinerek, o dönemde henüz laiklik ilkesinin anayasaya bile girmediğini hatırlattı. “1925 yılında Papa’nın Türkiye’ye resmi bir ziyaret talebinde bulunması, Atatürk’ün de buna izin vermemesi gibi bir tablo tarihsel olarak mümkün değil.” görüşünü dile getiren Armağan, Atatürk’ün ismi üzerinden üretilen efsanelere tepki gösterdi.

Bu tür anlatıların, “Atatürk’ü arkalarına alıp her istediklerini söyleme hakkı olduğunu düşünen belli bir çevre tarafından” yaygınlaştırıldığını ifade eden Armağan, kendisini Atatürkçü olarak tanımlayan birçok kişinin bile böyle bir olayın yaşanmadığını söylediğini vurguladı.

“1964 ÖNCESİ PAPA’LAR YURT DIŞI RESMİ ZİYARET YAPMIYORDU”

Mustafa Armağan, iddiayı tarihsel bağlama oturtmak için Katolik dünyasının pratiğine de dikkat çekti. 1964 yılından önce hiçbir Papa’nın yurtdışına resmi devlet ziyareti gerçekleştirmediğini belirten Armağan, bu nedenle “1925’te Papa Türkiye’ye gelmek istedi, Atatürk de izin vermedi” şeklindeki söylemin tarihsel gerçeklerle çeliştiğini ifade etti.

Armağan, sosyal medya platformu X’te bu iddianın gündem yapılmasına da tepki göstererek, “1964’ten önce Papalar zaten resmi ziyaret yapmıyor; böyle bir ziyaret talebinin söz konusu olması bile mümkün değil, buna rağmen bu yalan TT yapıldı.” değerlendirmesinde bulundu.

Papa 14. Leo’dan İstanbul’a ziyaret! Kumkapı Kilisesi’nde ayin düzenlendi
Papa 14. Leo’dan İstanbul’a ziyaret! Kumkapı Kilisesi’nde ayin düzenlendi

Gündem

Papa 14. Leo’dan İstanbul’a ziyaret! Kumkapı Kilisesi’nde ayin düzenlendi

Papa 14. Leo önemli merkezleri ziyaret etti ama… Neden Ayasofya’ya uğramadı! Bu tercihin arkasında ne var? İşte nedeni…
Papa 14. Leo önemli merkezleri ziyaret etti ama… Neden Ayasofya’ya uğramadı! Bu tercihin arkasında ne var? İşte nedeni…

Gündem

Papa 14. Leo önemli merkezleri ziyaret etti ama… Neden Ayasofya’ya uğramadı! Bu tercihin arkasında ne var? İşte nedeni…

Papa’nın gelişine ilk tepki Hüseyin Çevik Hoca’dan geldi! ‘Ne işi var elin cünübünün burada!’
Papa’nın gelişine ilk tepki Hüseyin Çevik Hoca’dan geldi! ‘Ne işi var elin cünübünün burada!’

Gündem

Papa’nın gelişine ilk tepki Hüseyin Çevik Hoca’dan geldi! ‘Ne işi var elin cünübünün burada!’

Papa Türkiye'den ayrıldı!
Papa Türkiye'den ayrıldı!

Gündem

Papa Türkiye'den ayrıldı!

Halil Konakcı'dan Papa ziyaretini eleştiren laik kitleye: Ya sizin papanız değil mi o, sevinmeniz lazım!
Halil Konakcı'dan Papa ziyaretini eleştiren laik kitleye: Ya sizin papanız değil mi o, sevinmeniz lazım!

Gündem

Halil Konakcı'dan Papa ziyaretini eleştiren laik kitleye: Ya sizin papanız değil mi o, sevinmeniz lazım!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23