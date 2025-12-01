Fidan'dan İslam dünyasına uyarı: İç ihtilaflar zamanı boşa harcatıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra, İslam dünyasının karşı karşıya olduğu sorunlar ve birlik ihtiyacı masaya yatırıldı.

PEZEŞKİYAN: BİRLİK, DAYANIŞMA VE TECRÜBE PAYLAŞIMI

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, konuşmasında İran ve Türkiye arasındaki tarihi, kültürel ve kardeşlik bağlarının önemine dikkat çekti. İki ülke ilişkilerinin "köklü, özgün ve geniş bir gelişme kapasitesine sahip" olduğunu belirten Pezeşkiyan, İslam ülkelerinin birleşmesi halinde "hiçbir gücün Müslüman milletlere sorun çıkaramayacağını" vurguladı.

Pezeşkiyan, bölgedeki krizlerin bir kısmının, "bazı müdahaleci aktörlerin kurduğu komploların ve körüklediği ayrılıkların ürünü" olduğunu savundu. Avrupa'nın savaşlara rağmen siyasi yapılar kurmayı başardığını hatırlatarak, İslam dünyasının çok daha derin kültürel ve medeniyetsel ortaklıklara sahip olduğunun altını çizdi.

FİDAN: ORTAK VE KOLEKTİF İŞ BİRLİĞİ KAÇINILMAZ

Bakan Fidan, Pezeşkiyan'ın birlik çağrısına ve samimi yaklaşımına takdirlerini ileterek, görüşleriyle tamamen aynı çizgide olduklarını belirtti. Fidan, İslam dünyasındaki iç çatışmaların yol açtığı zaman kaybına odaklanarak şunları söyledi:

"İç ihtilafların İslam dünyasında değerli zamanı boşa harcattığını düşünüyoruz. Bugün zamanın ruhu, ortak ve kolektif işbirliğini kaçınılmaz bir gereklilik haline getirmiştir."

Bakan Fidan, İran ve Türkiye'nin de içinde yer aldığı İslam ülkelerinin, "ümmetin önündeki büyük ayrılık taşını ortadan kaldırabileceğini" vurguladı ve işbirliklerini geliştirme zamanı olduğunu dile getirdi.