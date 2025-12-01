  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

ABD ve Suriye'den DEAŞ'a ortak operasyon

İsrail ordusundan iPhone kararı: Android telefonlar yasaklandı

Halil Konakcı'dan Papa ziyaretini eleştiren laik kitleye: Ya sizin papanız değil mi o, sevinmeniz lazım!

Son dakika! İşte ‘emanetçi’nin yeni A Takımı! CHP’nin yeni parti meclisi üyeleri belli oldu

Fidan'dan İslam dünyasına uyarı: İç ihtilaflar zamanı boşa harcatıyor

Rusya'dan 'KAIROS' ve 'VIRAT' Mesajı: Saldırıları terör eylemi olarak kınadılar

KIZILELMA'nın füzesi dünya basınında: Türkiye yeni bir çağ başlattı

Geçen hafta can almıştı! Bağırsak patlatan eşek şakası...

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Laricani, Hakan Fidan’ın İran ziyaretini böyle paylaştı: Evinize hoş geldiniz

Önce il binasından yaka paça atıldı şimdi de parti meclisinden: Her şey çok güzel olacaktı ama her şey çok kısa sürdü
Avrupa İslam düşmanları iş başında
Avrupa

İslam düşmanları iş başında

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İslam düşmanları iş başında

Fransa'da bir cami ile Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı bir dernek ırkçı saldırıların hedefi oldu.

Ülkenin Haute-Loire vilayetindeki Puy-en-Velay'daki camide bir grup tarafından Kur'an-ı Kerim nüshaları yırtılarak yere atılırken, Ain vilayetindeki Montreal-la-Cluse'daki derneğin posta kutusuna bir mermi bırakıldı.

Fransa İslam Konseyi (CFCM) yaptığı yazılı açıklamada, camiye yönelik saldırıya tepki göstererek cami cemaati ile dayanışma mesajı verdi.

Açıklamada, "bir ibadethanenin ortasında Müslümanların kutsal kitabına yapılan saldırının, hiçbir koşulda hafife alınmaması gereken ciddi bir İslamofobi eylemi" olduğunun altı çizildi.

Hükümetin Müslümanlara yönelik "taraflı anketlerin, raporların ve etiketleyici tekliflerin" yayıldığı son dönemde bu tür eylemlerin artma riskine karşı uyarıldığı açıklamada, Müslümanlara temkinli olmaları çağrısı yapıldı.

DİTİB yönetimince derneğe yapılan saldırı hakkındaki açıklamada ise "Montreal-la-Cluse Türk toplumunu ve birlikte yaşama pratiğini hedef alan bu saldırıyı kınıyor, dernek üyelerimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

"Korku ve tehdit oluşturmaya yönelik bu eylemin" hukuki takipçisi olunacağı bildirilen açıklamada, yetkili makamlar sağduyu ve hassasiyet göstermeye davet edildi.

Anket şirketi Ifop'un 18 Kasım'da yayınladığı "Fransa'daki Müslümanların İslam ve İslamcılık ile ilişkisine dair bir durum tespiti" konulu anket "tarafsızlık" ilkesini ihlal ettiği ve Müslümanlara yönelik nefreti körüklediği için tepki ile karşılanmıştı. CFCM de Müslüman vatandaşlarla ilgili yapılan anketlerin "araçsallaştırılmasına" tepki göstermişti.

Fransa’nın zulmü belgesele döküldü: İslam düşmanlığına karşı sessiz direniş
Fransa’nın zulmü belgesele döküldü: İslam düşmanlığına karşı sessiz direniş

Kültür - Sanat

Fransa’nın zulmü belgesele döküldü: İslam düşmanlığına karşı sessiz direniş

Fransa’da yeniden İslamlaşma! Müslüman gençlerde dini bağlılık artıyor
Fransa’da yeniden İslamlaşma! Müslüman gençlerde dini bağlılık artıyor

Dünya

Fransa’da yeniden İslamlaşma! Müslüman gençlerde dini bağlılık artıyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23