Önce il binasından yaka paça atıldı şimdi de parti meclisinden: Her şey çok güzel olacaktı ama her şey çok kısa sürdü

Özel’in tercih etmediği isimler Baran Bozoğlu, Berkay Gezgin, Yalçın Görgöz, Ali Haydar Fırat, Berna Özgül, Hikmet Yalım Halıcı, Semra Dinçer, Niyazi Şen, Şengül Yeşildal, Özgür Ceylan, Mehmet Akın Denizaslanı ve Ali Haydar Hakverdi oldu.

Partisini televizyon programlarında “Silivri gündemine sıkıştığı gerekçesiyle” eleştiren Ali Haydar Fırat, parti tabanında tartışılan isimlerden biriydi. Berkay Zengin ise son dönemde sosyal medya paylaşımlarında parti içinde de tepki çekmişti.

BEN İSTEMEDİM

Ekrem İmamoğlu’nun seçim sloganı ‘Her şey çok güzel olacak’ sözünün de sahibi olan Gezgin, Gürsel Tekin’en kayyım olarak atandığı sırada CHP İstanbul il başkanlığı binasından da yaka paça kovulduğu görüntülerle gündeme gelmişti. Gezgin il binasının ardından parti meclisinden de kovulmuş oldu.

Berkay Gezgin ise yaptığı açıklamada kendi istediği aday olmadığını iddia etti. Gezgin “Üniversite eğitimime yoğun bir şekilde devam ettiğim için bu dönem Parti Meclisi üyeliğine başvurmadım” dedi.