Halil Konakcı'dan Papa ziyaretini eleştiren laik kitleye: Ya sizin papanız değil mi o, sevinmeniz lazım!

Umre dönüşü sosyal medya hesabından ve yayınladığı video ile açıklamalarda bulunan İmam Halil Konakcı, Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretiyle ilgili kendisine yöneltilen eleştirilere sert tepki gösterdi. Ziyaret hakkında sessiz kaldığı gerekçesiyle kendisine hakaret edildiğini belirten Konakcı, söz konusu eleştirileri yönelten kesimin yaşam tarzı ile Papa'nın temsil ettiği değerlerin örtüştüğünü söyledi. Konakcı, asıl tepki göstermesi gerekenlerin "İslam nizamı taraftarları" olduğunu dile getirdi.

Konakcı Hoca sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı yazılı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Papa gibi yaşayanlar Papa ziyaretini eleştirecek en son kitle bile değilsiniz, Bu ziyaretin ve ziyaret programında olanların değerlendirmesini ve eleştirilerini yapacaksak biz İslam nizamı taraftarları yapacak. Umre ibadetinden döndükten sonra sosyal medyada bana yönelik küfürlü tepkilerle karşılaştım. Çok da kavrayamadım, papaz gelmiş herhalde, konunun içeriğini de tam bilmiyorum, küfür ederek ‘papaz gelmiş niye konuşmuyorsun’ diyor, ya şeriatçı biri olsa böyle ananı avradını diye küfür etmez. Bir bakıyorsun ağır laik, ağır kemalist bir sayfa. Allah Allah dedim ya bu deli mi bu?”

“Baktık böyle bir sürü küfür yemişiz Umre'deyken. Umrede oturup haberler mi takip edeceğim? İbadetime bakıyorum. Bunlar niye rahatsız oluyor bu laik tayfa bu papazın gelmesinden. Bilakis sevinmeleri lazım bunların. Biri eleştirecekse ‘ben şeriatçıyım’ diyenler eleştirebilir. Bu laik kemalistler niye zıplıyor papazları geldi diye. Bundan dindarlar, şeriatçılar rahatsız olsun. Siz zaten bunların yazısını kullanmaktan, bunların takvimini kullanmaktan, bunların yılbaşısını paylaşmaktan, onların o dini bayramını kutlamaktan, onların kılık kıyafetini giymekten, onların kanunlarını buraya kopyalayıp kullanmaktan memnun değil misiniz? Yani siz bence mutlusunuz da ortalığı karıştırmak için saldırıyorsunuz sağa sola. O sizin papazınızdır bizle alakası yok. Kızarsa Müslümanlar kızsın bu işe. Daha bilmiyorum konunun detayını da. Allah bana da sabır versin ya. Böyle manyak bir kitleyle uğraşıyoruz."