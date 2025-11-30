Rusya'dan 'KAIROS' ve 'VIRAT' Mesajı: Saldırıları terör eylemi olarak kınadılar

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Karadeniz'de yaşanan ve uluslararası suları hedef alan saldırılarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Zaharova, saldırıların uluslararası deniz ticaret güvenliğini tehlikeye attığını vurguladı.

HEDEFTEKİ GEMİLER VE BORU HATTI

Zaharova'nın açıklamasına göre, saldırıya uğrayan 'KAIROS' ve 'VIRAT' isimli gemiler, Gambiya bayrağı altında Rusya'daki Novorossiysk Limanı'na doğru ilerliyordu.

Gemiler, 28-29 Kasım tarihleri arasında insansız deniz araçları (İDA) saldırısına maruz kaldı.

Sözcü, saldırıların yalnızca gemilerle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda kritik bir enerji altyapısı olan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'nun da hedef alındığını belirtti.

Bu durumun, Türk ortaklar da dahil olmak üzere bölge ülkeleri tarafından endişeyle karşılandığını ekledi.

SALDIRI UKRAYNA İLE İLİŞKİLENDİRİLDİ

Mariya Zaharova, saldırının kaynağına dair net bir iddiada bulunarak şunları kaydetti: