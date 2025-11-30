Rusya'dan 'KAIROS' ve 'VIRAT' Mesajı: Saldırıları terör eylemi olarak kınadılar
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz'de uluslararası sularda seyreden Gambiya bayraklı 'KAIROS' ve 'VIRAT' gemilerine yönelik insansız deniz araçlarıyla gerçekleştirilen saldırıyı 'terör eylemi' olarak nitelendirdiklerini ve sert bir şekilde kınadıklarını bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Karadeniz'de yaşanan ve uluslararası suları hedef alan saldırılarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Zaharova, saldırıların uluslararası deniz ticaret güvenliğini tehlikeye attığını vurguladı.
HEDEFTEKİ GEMİLER VE BORU HATTI
Zaharova'nın açıklamasına göre, saldırıya uğrayan 'KAIROS' ve 'VIRAT' isimli gemiler, Gambiya bayrağı altında Rusya'daki Novorossiysk Limanı'na doğru ilerliyordu.
Gemiler, 28-29 Kasım tarihleri arasında insansız deniz araçları (İDA) saldırısına maruz kaldı.
Sözcü, saldırıların yalnızca gemilerle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda kritik bir enerji altyapısı olan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'nun da hedef alındığını belirtti.
Bu durumun, Türk ortaklar da dahil olmak üzere bölge ülkeleri tarafından endişeyle karşılandığını ekledi.
SALDIRI UKRAYNA İLE İLİŞKİLENDİRİLDİ
Mariya Zaharova, saldırının kaynağına dair net bir iddiada bulunarak şunları kaydetti:
-
"Kiev yönetiminin özel servisleri, Ukrayna medyasında terör eylemlerine ilişkin görüntüler paylaşarak saldırı düzenlediklerini bildirdi."
-
Zaharova, bu eylemleri "terör saldırısı" olarak tanımlayarak, bu saldırıların planlanması ve gerçekleştirilmesi sürecinde destek veren tüm tarafların eylemlerini sert şekilde kınadıklarını ifade etti.
-
Saldırıların, Ukrayna'daki çözüme yönelik uluslararası çabaları engelleme girişimleriyle doğrudan bağlantılı olduğunu aktararak, dünya genelinde bu saldırıların kınanması çağrısında bulundu.