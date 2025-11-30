Fenerbahçe Coca Cola ile olan anlaşmasını ısrarla sürdürüyor! Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray geri çekti...

Filistin'deki insani drama ve küresel boykot çağrılarına rağmen Bebek katili destekçisi Coca-Cola'nın sponsorluk teklifine sıcak bakan Süper Lig'in dört büyük kulübü arasında derin bir ayrışma yaşandı. Trabzonspor ve Beşiktaş teklifi baştan reddederken, Galatasaray taraftar tepkileri ve UltraAslan'ın ısrarı üzerine anlaşmayı feshetti. Fenerbahçe ise anlaşmayı sürdürerek eleştirilerin odağı haline geldi. Kulüplerin bu kararları, hem etik tartışmaları hem de taraftar vicdanını test eden bir boykot dalgasını tetikledi.

Kronoloji: Redler ve Geri Adımlar

Trabzonspor'un Öncü Adımı (27 Kasım): Bordo-mavili kulüp, Coca-Cola'nın sponsorluk teklifini ilk reddeden taraf oldu. Başkan Ertuğrul Doğan, "Filistin'de binlerce çocuk katledilirken ve Coca-Cola yoğun şekilde boykot edilirken böyle bir anlaşma yapmak bize yakışmazdı" diyerek gerekçesini açıkladı. Trabzonspor'un bu duruşu, boykotun spor camiasına yansımasını simgeleyen bir manifesto gibi yankı buldu.

Beşiktaş'ın Vicdani Reddi (28 Kasım): Siyah-beyazlılar da teklifi "etik bulmadıklarını" belirterek geri çevirdi. Genel Sekreter Uğur Fora, "Beşiktaş olarak önceliğimiz her zaman toplumumuzun hassasiyetidir, yaşananlar ortada. Taraftarlarımız da böyle bir anlaşmaya sıcak bakmadı" dedi. Beşiktaş'ın kararı, Gazze'deki trajediye dikkat çekerek kulübün "vicdandan yana" olduğunu vurguladı.

Galatasaray'ın Geri Vitesi (29-30 Kasım): Sarı-kırmızılılar başlangıçta teklifi kabul etse de, taraftar gruplarından gelen yoğun eleştiriler üzerine anlaşmayı feshetti. UltrAslan lideri Sebahattin Şirin, "Filistin'de yaşanan insanlık dramını finanse ettiği doğrulanan bu markayla adımız dahi anılmamalı" diye tepki göstermişti. Kulübün resmi sitesinden Coca-Cola logosu kaldırılırken, yönetim Filistin hassasiyetini gerekçe gösterdi. Bu adım, taraftar baskısının ne kadar etkili olabileceğini gösterdi

Fenerbahçe'nin Sessizliği ve Yükselen Tepkiler!

Fenerbahçe, dört kulüp arasında anlaşmayı sürdüren tek taraf olarak kaldı! Kulüp yönetiminden henüz resmi bir açıklama gelmezken, taraftarlar sosyal medyada #SıraSendeFenerbahçe etiketiyle kampanya başlattı. "Bir Fenerbahçeli olarak Coca-Cola ile sponsorluk anlaşmasını kabul etmiyoruz" paylaşımları hızla yayıldı. Taraftarlar, "Filistin'de akan kan varken bu sponsorluk duruşumuza uymuyor" diyerek iptal çağrısı yapıyor. X platformunda binlerce paylaşım, Fenerbahçe'yi "boykot zincirine" katılmaya davet ediyor.

Coca-Cola'nın teklifi, markanın İsrail'e destek verdiği iddiaları nedeniyle dünya çapında boykot mağduru olduğu bir dönemde geldi. Türkiye'de pazar payı 2023'ten 2024'e yüzde 59'dan 54'e gerileyen şirket, spor sponsorluklarıyla toparlanmayı hedeflemişti. Ancak Süper Lig kulüplerinin bu tutumu, boykotun ekonomik ve vicdani gücünü bir kez daha kanıtladı.

Taraftar ve Uzman Yorumları: "Spor Vicdanı Test Ediyor!"

Spor yorumcuları, olayı "sporun etik sınırlarını zorlayan bir kriz" olarak nitelendiriyor. Eski futbolcu Mehmet Aurelio, "Kulüplerin bu kararları, sadece saha içi değil, saha dışı sorumluluklarını da gösteriyor" dedi. Taraftarlar ise boykotun devamını diliyor: "Trabzonspor kurşunu sıktı, Beşiktaş ve Galatasaray takip etti. Fenerbahçe'nin de vicdanı rahatlatması lazım."

Gelişmeler, yarınki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi gerginliği artırabilir. Fenerbahçe'den bir açıklama gelip gelmeyeceği merakla bekleniyor. Boykot dalgası, Türk futbolunda "insanlık testi"ne dönüşürken, dört büyüklerin geleceği bu vicdani sınavla şekillenecek gibi görünüyor.